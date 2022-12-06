الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بينهم فيلم مصري.. بدء حفل توزيع جوائز «سوق» بمهرجان البحر الأحمر

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نظمت إدارة مهرجان البحر الأحمر السينمائي، في نسخته الثانية احتفالية لتوزيع جوائز "سوق" للمشروعات السينمائية الفائزة، بحضور المنتج حبيب عطية والمنتجة ورولا ناصر وعدد من المخرجين العرب والعالميين منهم المغربية ياسمين بنكيران.

وقدم محمد التركي الرئيس التنفيذي للمهرجان جوائز الاحتفالية، مؤكدا أهمية فعاليات سوق لربط صناع السينما ودعم الطموحين من الشباب والمشروعات.

وقدمت لجنة التحكيم الجوائز وذهبت الجائزة الأولى إلى "العنزة الهاربة" من السعودية،  والجائزة الثانية من مصر "عايشة لا تستطيع الطيران بعد الآن " للمخرج مراد مصطفى وتدور أحداث الفيلم حول ‎خديجة أم شابة في الـ 18 من عمرها، تعيش بمفردها مع طفلها حديث الولادة، بعد أن غادر زوجها للعمل في مدينة نائية، وفي أحد الأيام تذهب للتجوّل في شوارع القاهرة الصاخبة للقيام ببعض الزيارات ولكن تشعر بعدم الارتياح وسط الأجواء المحيطة.

والثالثة تنويه خاص إلى فيلم "رحلة إلى القدس".

وذهبت جائزة التطوير إلى المشروع التطوير للزوجة الذئب لكريم العراقي جائزة الإنتاج من ١٠٠ ألف دولار إلى "فاجابونز".

 

بينما الجائزة الأخيرة فئة Work In Progress ذهبت إلى"الأم تطير".

أحداث الفيلم الحفلات الموسيقية تذاكر الحفل توزيع جوائز حديث الولادة حفل توزيع جوائز في الهواء الطلق

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر فوق الجميع

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