الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انقلاب سيارة يصيب 19 شخصًا بالمنيا

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

أصيب 19 شخصًا بكسور متفرقة بالجسم، اليوم الثلاثاء، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الشرقى جنوب محافظة المنيا.
وتلقى اللواء أسامة عبدالعظيم، مدير أمن المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي، ووجود عدد من الإصابات.
وانتقلت الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث وتبين إصابة 19 شخصًا بكسور وجروح متنوعة بمختلف أنحاء الجسم.
وتبين أن المصابين هم كل من: سعيد كرم منصور، 19 عامًا، حسام علاء محمد، 18 عامًا، على نصار محمود، 28 عامًا، معتز خالد عاطف، 20 عامًا، كريم فارس شحاته، 22 عامًا، مصطفى عطا شعبان، 24 عامًا، محمود حسن عبدالمحسن، 17 عامًا، أحمد محمد فتحى، 27 عامًا، طه محمد فتحى، 18 عامًا.

كما أصيب: طارق هاشم حلمى، 20 عامًا، عفيفى سمير عفيفى، 20 عامًا، عبدالراضى فوزى عبدالحميد، 26 عامًا، مصطفى محمود أحمد، 27 عامًا، أحمد عبدالله محمود، 20 عامًا، مصطفى عبدالمحسن عبدالحكيم، يبلغ من العمر 24 عامًا، محمد رمضان، 18 عامًا، محمد رجب عبدالحفيظ، 25 عامًا، عمر صلاح محمد، 27 عامًا، أحمد رمضان، 21 عامًا.
تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوى التخصصى، وتحرر محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

كسور متفرقة بالجسم سيارة ميكروباص انقلاب حادث محافظة المنيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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