يحصل المواطنون على معاش تكافل وكرامة، الذي يعد أحد الأدوات الأساسية التي أطلقتها الدولة لحماية الفقراء والأسر الأولى بالرعاية من التداعيات الاقتصادية الملازمة لتطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي، وتراعي زيادة مظلة الحماية مع كل زيادة جديدة في أسعار السلع مع استمرار التداعيات الاقتصادية السلبية، وتعرض «الدستور» رابط التسجيل في تكافل وكرامة 2022 وشروط الحصول عليها.

رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة

يستطيع المواطنين الراغبين في الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة الدخول عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي أو الدخول مباشرة عبر الرابط التالي https://tk.moss.gov.eg/

ثانيًا: على المواطن/ة الضغط على أيقونة “الاستعلام”.

ثالثاً: على المواطن/ة ادخال الرقم القومي المكون 14 رقم.

رابعًا: يظهر أمام المواطن/ة النتيجة للشخص المستعلم على الفور.

شروط الحصول على تكافل وكرامة

حددت وزارة التضامن الاجتماعي بعض الشروط للحصول على معاش تكافل وكرامة ووضحتها عبر موقعها الإلكتروني وجاءت كالتالي:

1- أن لا يكون الزوج/الزوجه او المسن/ العاجز يعمل بالحكومة او القطاع العام او بالقطاع الخاص بأجر تأمينى أكثر من 400 جنيه او ان يتقاضى معاش تأمينى او مساعدة ضمانية

2- أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج "تكافل" لديها أبناء من حديثي الولادة حتي سن الثمانية عشر عاما، علي أن يكون الأبناء من سن السادسة لسن الثمانية عشر بمراحل التعليم المختلفة

3- تقديم كافة المستندات الداعمة واللازمة للتقدم مثل صور بطاقات رقم قومي سارية وصور شهادات ميلاد وصور وثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة او الهجر وصور إيصالات استهلاك كهرباء وشهادة قومسيون طبي رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 أوغيرها من الوثائق المطلوبة

4- أن يكون الأفراد المتقدمين لبرنامج "كرامة" من المسنين بعمر يبدأ من 65 عام أو من أصحاب عجز أومرض مزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي، أو من الأيتام الذي لاينالون الرعاية من الأب أوالأم بل من الأقارب من الدرجة الثانية أوأبعد من ذلك

5ـ عدم وجود أى من موانع الصرف منها ملكية أرض زراعيه ( نصف فدان فأكثر )، إيجار أرض زراعيه ( فدان فأكثر )، ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن، ملكية محل تجارى أو أكثر ( مسجله أو غير مسجله )، ملكية رؤوس مواشى للتجاره ( ثلاثه أو أكثر )، الحصول على معاش قطاع خاص / عام / حكومى / جيش / شرطه عن ذاته، الحصول على معاش كمستفيد بقيمة 500 جنيه أو أكثر، السفر خارج البلاد بغرض العمل ( قبل أو بعد القبول بالبرنامج )، ملكية سيارات أو جرارات أو توك توك أو أية مركبة.