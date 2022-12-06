الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

رابط التسجيل في تكافل وكرامة 2022 وشروط الحصول عليها

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

يحصل المواطنون على معاش تكافل وكرامة، الذي يعد أحد الأدوات الأساسية التي أطلقتها الدولة لحماية الفقراء والأسر الأولى بالرعاية من التداعيات الاقتصادية الملازمة لتطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي، وتراعي زيادة مظلة الحماية مع كل زيادة جديدة في أسعار السلع مع استمرار التداعيات الاقتصادية السلبية، وتعرض «الدستور» رابط التسجيل في تكافل وكرامة 2022 وشروط الحصول عليها.

رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة 

يستطيع المواطنين الراغبين في الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة  الدخول عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي أو الدخول مباشرة عبر الرابط التالي https://tk.moss.gov.eg/

ثانيًا: على المواطن/ة الضغط على أيقونة “الاستعلام”.

كيفية معرفة الرقم السري لبطاقة التموين إلكترونيًا

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي ومعايير قبول التسجيل

ثالثاً: على المواطن/ة ادخال الرقم القومي المكون 14 رقم.

رابعًا: يظهر أمام المواطن/ة النتيجة للشخص المستعلم على الفور.

شروط الحصول على تكافل وكرامة 

حددت وزارة التضامن الاجتماعي بعض الشروط للحصول على معاش تكافل وكرامة ووضحتها عبر موقعها الإلكتروني وجاءت كالتالي: 

1- أن لا يكون الزوج/الزوجه او المسن/ العاجز يعمل بالحكومة او القطاع العام او بالقطاع الخاص بأجر تأمينى أكثر من 400 جنيه او ان يتقاضى معاش تأمينى او مساعدة ضمانية

2- أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج "تكافل" لديها أبناء من حديثي الولادة حتي سن الثمانية عشر عاما، علي أن يكون الأبناء من سن السادسة لسن الثمانية عشر بمراحل التعليم المختلفة

3- تقديم كافة المستندات الداعمة واللازمة للتقدم مثل صور بطاقات رقم قومي سارية وصور شهادات ميلاد وصور وثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة او الهجر وصور إيصالات استهلاك كهرباء وشهادة قومسيون طبي رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 أوغيرها من الوثائق المطلوبة

 

txt

رابط موقع وزارة الصحة لتسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم

4- أن يكون الأفراد المتقدمين لبرنامج "كرامة" من المسنين بعمر يبدأ من 65 عام أو من أصحاب عجز أومرض مزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي، أو من الأيتام الذي لاينالون الرعاية من الأب أوالأم بل من الأقارب من الدرجة الثانية أوأبعد من ذلك

5ـ عدم وجود أى من موانع الصرف منها ملكية أرض زراعيه ( نصف فدان فأكثر )، إيجار أرض زراعيه ( فدان فأكثر )، ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن، ملكية محل تجارى أو أكثر ( مسجله أو غير مسجله )، ملكية رؤوس مواشى للتجاره ( ثلاثه أو أكثر )، الحصول على معاش قطاع خاص / عام / حكومى / جيش / شرطه عن ذاته، الحصول على معاش كمستفيد بقيمة 500 جنيه أو أكثر، السفر خارج البلاد بغرض العمل ( قبل أو بعد القبول بالبرنامج )، ملكية سيارات أو جرارات أو توك توك أو أية مركبة.

تكافل وكرامة معاش تكافل وكرامة وزارة التضامن الاجتماعي التضامن الاجتماعي رقم قومي

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر فوق الجميع

الأكثر قراءة

تاجر ذهب يفجر مفاجأة بشأن موعد انخفاض الأسعار

بورسعيد ترفع درجة الاستعداد لمواجهة التقلبات الجوية (صور)

تفاصيل عقد إمام عاشور في الزمالك.. وتطورات الأزمة

عامل يذبح زميله بسبب خلاف على جمع الخردة بالقليوبية

صفعوا ممرضة.. تفاصيل أقوال مدير مستشفى إيتاى البارود فى تعدى أسرة مريض عليهم

اختتام الاجتماع التنسيقي لاتفاق التعاون الإقليمي الإفريقي في العلوم والتكنولوجيا النووية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

القمم العربية الصينية

د. القس صفوت البياضى

مصر الفرعونية.. والفلسفة الإغريقية

بسنت حسن

الحوار الوطني.. الطريق الثالث

مؤمن المحمدي

طريق جرة

منى رجب

جشع بعض التجار.. والتلاعب بالأسعار

عبدالوهاب داود

ماذا تراقب الكاميرات فى «أتيليه القاهرة»؟

ماجد حبته

محور التعمير.. والتنمية

محمد رفعت

رموز.. وجنائز!

صور

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

الرئاسة الفلسطينية: من حق أى مواطن الذهاب إلى الجنائية الدولية لمحاكمة الاحتلال

بعد الاتفاق.. ماذا تعنى الصلاحيات التى سيمنحها نتنياهو لـ"سموتريتش" فى الحكومة؟

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية