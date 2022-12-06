الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

رفع الجلسة العامة لمجلس النواب والعودة للانعقاد 18 ديسمبر

مجلس النواب
مجلس النواب

رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، بعد الاستماع لرد المهندس أحمد سمير، وزير الصناعة، على عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة البرلمانية. 

ومن المقرر أن يعاود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق ١٨ ديسمبر. 

وفي رده على النواب، أكد المهندس أحمد سمير، وزير الصناعة والتجارة، أن ما شهدته البلاد منذ عام 2011 وحتى 2016 مرورا بأحداث 2013 كان له تأثير سلبى على قطاع الصناعة.

وقال: “عندما بدأ القطاع فى التعافى، إلا أن إجراءات تعويم الجنيه فى 2016، تسببت في آثار سلبية جديدة حيث أدت إلى تآكل رأس المال وارتفاع التكاليف”. 

وتابع وزير الصناع أحمد سمير: “عقب ذلك جاءت أزمة فيروس  كورونا، وبعدها الأزمة الروسية وارتفاع أسعار السلع والتى تسببت فى نقص السلع وارتفاع أسعارها عالميا”. 

وأوضح الوزير أن قرار التعويم كان الحل الأفضل، ولكن كانت أيضا له آثار على الاستثمار.

المستشار أحمد سعد الدين مجلس النواب الجلسة العامة سمير وزير الصناعة طلبات الإحاطة

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