وفد من وزارة التخطيط يزور جامعة أسيوط

استقبل الدكتور أحمد المنشاوي، القائم بأعمال رئيس جامعة أسيوط، وفداً من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات الإنشائية التى يتم تنفيذها وما تم إنجازه بالجامعة.

وضم الوفد كلا من الدكتور محمد المغربى، المشرف على قطاع التنمية البشرية والاجتماعية، والأستاذ بدر عثمان، المشرف على الإدارة العامة للتعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور يوسف أبوالفضل، الباحث بالإدارة العامة للتعليم العالى والبحث العلمى، والأستاذة شيماء سمير، الباحثة بقطاع إعداد ومتابعة الخطة القومية.

وأشاد رئيس جامعة أسيوط باهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وحرصهما على إنهاء المشروعات الكبرى وتذليل العقبات التى تواجهها والتى تتعلق بنقص التمويل، وهو ما يعكس حرص القيادة السياسية والدولة بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى الصعيد بكافة المجالات، كما أكد أيضاً حرص إدارة الجامعة على تخصيص الموارد المالية اللازمة للانتهاء من عدد من المشروعات الكبرى فى العديد من المجالات، والتى لها الأثر المباشر على العملية التعليمية، وذلك لتنمية الموارد البشرية وتطوير المجتمعات لمواكبة مستجدات العصر.

وتضمنت زيارة وفد وزارة التخطيط جولة بمستشفيات أسيوط الجامعية، وكان فى استقبالهم الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، بحضور مديرها التنفيذى الدكتور إيهاب فوزى، والدكتور أسامة فاروق المدير التنفيذى لمستشفى الإصابات، والدكتور محمد حلمى الحفناوى مستشار رئيس الجامعة للشئون الهندسية، وشوكت صابر أمين عام الجامعة، ومصطفى حسن أمين الجامعة المساعد، وعدد من مديرى إدارات الجامعة والعاملين بها المهندس محمد ثابت، مدير عام الشئون الهندسية، وميخائيل حنا كامل، مدير إدارة التخطيط، وسناء محمد قطب، مدير إدارة المتابعة بالجامعة، وأيمن شحاتة، مدير عام الإدارة الاستراتيجية، وعصام عبدالحكيم فرغلى، والأستاذ أبوالحسن أحمد مرسى، وولاء محمود، ومحمد الليثى.



وأشار الدكتور علاء عطية إلى أن زيارة وفد التخطيط تضمنت جولة لمتابعة ما تم تنفيذه على أرض الواقع من إنجازات فى مستشفى الإصابات والطوارئ والجراحات الميكروسكوبية، حيث تم تشغيل مستشفى الإصابات بالفعل جزئياً، والذى يعد أكبر مستشفى متخصص فى هذا المجال على مستوى الجمهورية ومجهز لاستقبال حالات الطوارئ والحوادث من مختلف محافظات الجمهورية، والجدير بالذكر أن تم إنشاؤه على مساحة 5500 متر مربع وبطاقة استيعابية تتجاوز 500 سرير، ويضم 28 غرفة عمليات و68 سرير عناية مركزة و28 غرفة عمليات، كما تضمنت الجولة زيارة مستشفى الأورام الجديد 2020 والاستقبال العام ومشروع تجهيز مقر جديد لوحدة الغسيل الكلوى بمستشفيات أسيوط الجامعية، وذلك على مساحة تبلغ 1500 متر مربع، بطاقة استيعابية تصل إلى 75 سريرا، والمزود وفق أحدث النظم الطبية المخصصة، كما تم عرض فيلم تسجيلى عن المشروعات الجديدة بالمستشفى.

وصرّح شوكت صابر، أمين عام الجامعة ومنسق الزيارة، بأن ضيوف الجامعة أجروا كذلك جولة تفقدية بمشروع تجهيز مجمع البحوث، والذى يُعد أكبر مركز بحوث على مستوى الجمهورية والتابع لقطاع الدراسات العليا والبحوث، برئاسة الدكتور أحمد المنشاوى، والجارى تنفيذه على مساحة 4 آلاف متر، ويضم 6 طوابق، ويشمل عددا من المعاهد والمراكز البحثية المتخصصة، كما قاموا بزيارة الجامعة الأهلية بمنطقة أسيوط الجديدة ومبنى كلية التربية للطفولة المبكرة ومبنى كلية الفنون الجميلة.