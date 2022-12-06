الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أمن المنوفية يكشف لغز العثور على جثة في ترعة الكوادي بأشمون

جثة
جثة

عثر الأهالي على جثة لشخص داخل ترعة الكوادي التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، وتبين أنها لسائق لقي مصرعه أثناء عمله واختلال توازنه بقرية منيل عروس بترعة الكوادي وعلى الفور تم إبلاغ الجهات المختصة لمتابعة الحادث. 

وعلى الفور انتقلت قوة من مركز شرطة أشمون بقيادة المقدم مصطفى حسانين رئيس مباحث المركز، حيث تبين غرق (ر، ر، ص) 50 عامًا، سائق حفار، مقيم الدقهلية، وبسؤال إثنين من زملائه أكدا أنهم يعملون في تنظيف الترعة، وأن زميلهما اختل توازنه أثناء الوضوء وسقط في الترعة وفشلت محاولات إنقاذ حياته.

وترجع أحداث الواقعة لتلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز شرطة أشمون العميد محمد أبو العزم، بالعثور على جثة سائق حفار عقب اختلال توازنه وسقوطه بترعة الكوادي وفاضت روحه وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة. 

وتم تحرير محضر رقم 16726 إداري مركز أشمون لسنة 2022، بعد سماع أقوال شهود العيان ومعاينة الطبيب الشرعي لاستخراج تقرير عن حالة الجثة.

وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة، وأمرت بإصدار تصريح بدفن الجثمان وتسليمه لذويه اليوم لدفنه بمقابر العائلة.

أثناء الوضوء أثناء عمله أحداث الواقعة اختل توازنه أثناء اختلال توازن

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