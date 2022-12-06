الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

جوجل يحتفل بفنان الخليج عبد الحسين عبد الرضا

عبد الحسين عبد الرضا
عبد الحسين عبد الرضا

يحتفل موقع “جوجل” بذكرى مولد الفنان الكويتي الراحل عبد الحسين عبد الرضا، التي توافق اليوم 6 ديسمبر.

وتصدر الفنان الكويتي عبد الحسين عبد الرضا مؤشرات البحث على الإنترنت والسوشيال ميديا في الساعات الأخيرة بعد احتفال “جوجل” به.

ويعتبر عبد الحسين عبد الرضا من أشهر وأبرز الفنانين الخليجيين والعرب، ومن رواد فن التمثيل بالخليج، وأحد قلائل الممثلين في الخليج الذين تجاوزوا 50 عامًا في مجال التمثيل.

كما يعد من مؤسسي الحركة الفنية بالخليج ضمن مجموعة من الفنانين بينهم خالد النفيسي وسعد الفرج، وعلي المفيدي، وغانم الصالح، وإبراهيم الصلال وغيرهم.

كانت بداياته الفنية في أوائل ستينيات القرن العشرين، وتحديدًا في عام 1961 حينما شارك بمسرحية "صقر قريش" التي قدمت بالفصحى، بديلاً للممثل عدنان حسين.

وأثبت عبد الرضا نجاحه أمام أنظار المخرج زكي طليمات، لتتوالى بعدها الأعمال عليه حيث شارك في مسلسلات تلفزيونية ومسرحيات، لينطلق معها في رحلة من الإنجازات والشهرة والجوائز.

قدم عبد الرضا مسلسلات خليجية كانت هي الأشهر على الإطلاق ومنها المسلسل الأول بالخليج (درب الزلق)، الذي شاركه فيه الفنانون سعد الفرج، وخالد النفيسي، وعلي المفيدي وعبد العزيز النمش، ومسلسل (الأقدار) الذي كتبه بنفسه.

أما على خشبة المسرح فقد تميز بمسرحيات كثيرة كان أشهرها "باي باي لندن"، و"بني صامت"، و"عزوبي السالمية" و"على هامان يا فرعون".. وغيرها الكثير.

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