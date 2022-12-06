حريق ينهي حياة 3 أطفال داخل شقة بالإسكندرية.. والأدلة الجنائية تعاين

قررت نيابة المنتزه ثان بالإسكندرية، ندب الأدلة الجنائية لمعاينة آثار حريق اندلع داخل شقة سكنية بمنطقة المعهد الديني، ما أدى إلى مصرع 3 أطفال بعد تفحم جثثهم، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بدفن الجثث بعد توقيع الكشف الطبي عليهم وسؤال شهود العيان حول الواقعة.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزة ثان، بورود بلاغ بنشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع متفرع من المعهد الديني داخل نطاق القسم.

على الفور انتقل رجال مباحث القسم رفقة سيارة الإسعاف والمطافي لإخماد الحريق، وبالمعاينة والفحص تبين وجود ثلاث جثث متفحمة لأطفال داخل الشقة.

وكشف شهود عيان، أن الشقة تسكنها الأم رفقة أبنائها بعد انفصالها عن والدهم، وقد اندلع الحريق والأم خارج المنزل، ولم تنجح المحاولات في إنقاذهم.

وأضافوا أن الأم تعمل بائعة بالسوق وكانت خارج المنزل وقت الحريق، وأنهم فوجئوا بتصاعد ألسنة النيران من الشرفة ولم تفلح محاولات إنقاذهم.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.