الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حريق ينهي حياة 3 أطفال داخل شقة بالإسكندرية.. والأدلة الجنائية تعاين

ارشيفيه
ارشيفيه

قررت نيابة المنتزه ثان بالإسكندرية، ندب الأدلة الجنائية لمعاينة آثار حريق اندلع داخل شقة سكنية بمنطقة المعهد الديني، ما أدى إلى مصرع 3 أطفال بعد تفحم جثثهم، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بدفن الجثث بعد توقيع الكشف الطبي عليهم وسؤال شهود العيان حول الواقعة.
تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزة ثان، بورود بلاغ بنشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع متفرع من المعهد الديني داخل نطاق القسم.
على الفور انتقل رجال مباحث القسم رفقة سيارة الإسعاف والمطافي لإخماد الحريق، وبالمعاينة والفحص تبين وجود ثلاث جثث متفحمة لأطفال داخل الشقة.
وكشف شهود عيان، أن الشقة تسكنها الأم رفقة أبنائها بعد انفصالها عن والدهم، وقد اندلع الحريق والأم خارج المنزل، ولم تنجح المحاولات في إنقاذهم.
وأضافوا أن الأم تعمل بائعة بالسوق وكانت خارج المنزل وقت الحريق، وأنهم فوجئوا بتصاعد ألسنة النيران من الشرفة ولم تفلح محاولات إنقاذهم.
تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

إخماد الحريق الأدلة الجنائية الإسعاف الكشف الطبى أمن الأسكندرية بالاسكندرية تحريات المباحث حريق داخل شقة سكنية مصرع 3 أطفال

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر فوق الجميع

الأكثر قراءة

تاجر ذهب يفجر مفاجأة بشأن موعد انخفاض الأسعار

أسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 6-12-2022 قبل وقف التداول

أدعية وأذكار الصباح اليوم الثلاثاء 6-12-2022

سعر الدولار فى مصر وأسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 6-12-2022

جدول مواعيد مباريات كأس العالم وترددات القنوات الناقلة اليوم الثلاثاء 6-12-2022

رابط تسجيل استمارة الصف الأول الثانوي 2022/2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

الحوار الوطني.. الطريق الثالث

مؤمن المحمدي

طريق جرة

منى رجب

جشع بعض التجار.. والتلاعب بالأسعار

عبدالوهاب داود

ماذا تراقب الكاميرات فى «أتيليه القاهرة»؟

ماجد حبته

محور التعمير.. والتنمية

محمد رفعت

رموز.. وجنائز!

أحمد الصغير

عفوًا.. فالآن مصر وحدها هى مَن تكتب التاريخ فى هذه المنطقة من العالم

محمود خليل

بلال.. المؤذن

صور

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

بعد تحولها من الأمن الداخلى إلى الأمن القومى: ما الذى سيتغير فى الوزارة الإسرائيلية؟

قرار متأخر.. افتتاح سفارة أذربيجان فى إسرائيل.. الأسباب والتداعيات

الانتقام والرد.. الجيش الإسرائيلى يقصف مواقع لحركة حماس.. هل التصعيد قريب؟