الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«العالمى لدراسات المناعة»: 35 ألف مواطن سنويًا يفقدون حياتهم بسبب الإصابة بالإنفلونزا الموسمية

الإصابة بالانفلونزا
الإصابة بالانفلونزا الموسمية

قال الدكتور طلال نصولي، مدير المركز العالمي لدراسات المناعة في واشنطن، إن الفيروسات التنفسية تزداد بصورة كبيرة أثناء الشتاء، كما أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في تزايد نتيجة ابتعاد المواطنين عن الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ولهذا يجب على المواطنين الالتزام بأخذ اللقاح الخاص بالإنفلونزا الموسيمة، بالإضافة إلى أخذ لقاح كورونا للحماية من هذه الفيروسات. 

 

أعراض الانفلونزا الموسمية

وأكد الدكتور طلال نصولي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامية إيمان الحصري، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنه يجب البعد كل البعد عن الأشخاص اللذين يظهر عليهم علامات الانفلونزا، مشيرًا إلى أنه لا يجب التهاون مع الإنفلونزا حيث يلقى 35 ألف مواطن على مستوى العالم مصرعه سنويًا نتيجة عدم القدرة على مواجهة وتحمل فيروس الإنفلونزا الموسمية.

 

الفيروسات الموسمية 

وأوضح أنه يجب على المواطنين الذين يعانون من الأمراض المزمنة مثل السكر والضغط الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا والإنفلونزا الموسمية لتجنب الإصابة، حيث في كثير من الأحيان يصعب على هذه الفئة تحمل أعراض هذه الفيروسات.

الأنفلونزا الموسمية مساء دى ام سى دي ام سي تزايد الاصابات فيروس كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر فوق الجميع

الأكثر قراءة

أسعار الدواجن فى مصر اليوم الثلاثاء 6-12-2022

تاجر ذهب يفجر مفاجأة بشأن موعد انخفاض الأسعار

أحمد كريمة: لا يحق للزوجة الأولى طلب الطلاق فى حال زواج زوجها من أخرى

8 سلع تقود الصادرات المصرية للارتفاع لـ4.1 مليار دولار خلال شهر

هل يحق للزوج إخفاء زواجه الثانى عن زوجته الأولى؟.. أحمد كريمة يرد

سباق ساكن البيت الأبيض.. أبرز 10 مرشحين للانتخابات الرئاسية الأمريكية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

الحوار الوطني.. الطريق الثالث

مؤمن المحمدي

طريق جرة

منى رجب

جشع بعض التجار.. والتلاعب بالأسعار

عبدالوهاب داود

ماذا تراقب الكاميرات فى «أتيليه القاهرة»؟

ماجد حبته

محور التعمير.. والتنمية

محمد رفعت

رموز.. وجنائز!

أحمد الصغير

عفوًا.. فالآن مصر وحدها هى مَن تكتب التاريخ فى هذه المنطقة من العالم

محمود خليل

بلال.. المؤذن

صور

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

بعد تحولها من الأمن الداخلى إلى الأمن القومى: ما الذى سيتغير فى الوزارة الإسرائيلية؟

قرار متأخر.. افتتاح سفارة أذربيجان فى إسرائيل.. الأسباب والتداعيات

الانتقام والرد.. الجيش الإسرائيلى يقصف مواقع لحركة حماس.. هل التصعيد قريب؟