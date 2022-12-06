«العالمى لدراسات المناعة»: 35 ألف مواطن سنويًا يفقدون حياتهم بسبب الإصابة بالإنفلونزا الموسمية

قال الدكتور طلال نصولي، مدير المركز العالمي لدراسات المناعة في واشنطن، إن الفيروسات التنفسية تزداد بصورة كبيرة أثناء الشتاء، كما أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في تزايد نتيجة ابتعاد المواطنين عن الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ولهذا يجب على المواطنين الالتزام بأخذ اللقاح الخاص بالإنفلونزا الموسيمة، بالإضافة إلى أخذ لقاح كورونا للحماية من هذه الفيروسات.

أعراض الانفلونزا الموسمية

وأكد الدكتور طلال نصولي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامية إيمان الحصري، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنه يجب البعد كل البعد عن الأشخاص اللذين يظهر عليهم علامات الانفلونزا، مشيرًا إلى أنه لا يجب التهاون مع الإنفلونزا حيث يلقى 35 ألف مواطن على مستوى العالم مصرعه سنويًا نتيجة عدم القدرة على مواجهة وتحمل فيروس الإنفلونزا الموسمية.

الفيروسات الموسمية

وأوضح أنه يجب على المواطنين الذين يعانون من الأمراض المزمنة مثل السكر والضغط الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا والإنفلونزا الموسمية لتجنب الإصابة، حيث في كثير من الأحيان يصعب على هذه الفئة تحمل أعراض هذه الفيروسات.