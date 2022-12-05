القبض على مالك محل لاتهامه بإصابة عامل بطلق نارى فى البدرشين

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على مالك محل، لاتهامه بإصابة عامل بطلق ناري خرطوش بالخطأ في البدرشين، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.

كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد إصابة عامل بطلق ناري خرطوش في البدرشين، ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وبالتحري تبين لرجال المباحث أن مالك محل أثناء عبثه بسلاح ناري، خرجت طلقة أصابت صديقه المجني عليه.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة من رجال المباحث من القبض على المتهم، وضبط سلاح الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.