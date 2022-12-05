الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على مالك محل لاتهامه بإصابة عامل بطلق نارى فى البدرشين

ارشيفية
ارشيفية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على مالك محل، لاتهامه بإصابة عامل بطلق ناري خرطوش بالخطأ في البدرشين، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.

كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد إصابة عامل بطلق ناري خرطوش في البدرشين، ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وبالتحري تبين لرجال المباحث أن مالك محل أثناء عبثه بسلاح ناري، خرجت طلقة أصابت صديقه المجني عليه.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة من رجال المباحث من القبض على المتهم، وضبط سلاح الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

الأجهزة الأمنية الجيزة القبض مالك محل إصابة عامل طلق ناري خرطوش البدرشين

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