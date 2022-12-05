الإثنين 05 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

داليتش: انتصرنا على قاهر إسبانيا وألمانيا.. واليابان استهانت بنا

زلاتكو داليتش
زلاتكو داليتش

عبر زلاتكو داليتش، المدير الفني لـ كرواتيا، عن سعادته بانتصار بلاده على اليابان والعبور لربع نهائي بطولة كأس العالم 2022.

وتأهل منتخب كرواتيا لدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم 2022، وذلك بفوزه على اليابان بركلات الترجيح، بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لمثله.

 وقال داليتش في المؤتمر الصحفي عقب المباراة :"أود أن أقدم التهنئة للمنتخب ولكل الكرواتيين بأننا استطعنا أن نفوز اليوم، وأيضا أهنئ الفريق الياباني على هذا اللعب المشرف والشرس، فقد كان منافسا لا يستهان به."

وتابع:"لقد كانت مباراة صعبة وتنافسية وجودة. لا أستطيع أن ألوم اللاعبين. نحن بذلنا قصارى جهدنا. كانت لدينا مشاكل ولكن أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد. هذا هو الخصم الذي هزم ألمانيا وإسبانيا. من المهم جدا البقاء في دور ربع النهائي ".

 وأضاف :"واجهتنا اليوم الكثير من المشكلات على أرض الملعب، حقا لم نستطع أن نسيطر بشكل كبير على مجريات المباراة، وفي الدقائق الأخيرة كان هناك هجمات مرتدة واستطاع المنافس التهديد من خلالها."

 وأضاف :"في الشوط الثاني، استطعنا أن نحقق بعض الاتزان في طريقة اللعب، وأيضا أثبتا شخصيتنا على أرض الملعب، وأعتقد أن اليابان ربما استهانت بنا قليلا، وهذا شيء يصب لمصلحتنا نحن، لأننا نعمل بمثابرة وصبر شديدين على أرض الملعب، وبالتالي استطعنا قلب الموازين في النهاية."

 وأثنى بشكل كبير على حارس المرمى دومينيك ليفاكوفيتش الذي تصدى لثلاث من ركلات الترجيح وتوج بجائزة أفضل لاعب في المباراة، قائلا :"أعتقد أن ليفاكوفيتش كان مبهرا اليوم، لقد تصدى لثلاث ركلات ترجيح، وأود أن أهنئه بطريقة خاصة.

 وأضاف :"خلال التدريبات أمس، تدربنا بالفعل على ركلات الترجيح، وتمكن ليفاكوفيتش من التصدي للعديد من الركلات الصعبة، ولهذا السبب، عندما بدأنا اليوم في الركلات، كنت أثق فيه تماما وكنت مطمئنا."

 وتابع :"لقد رفع الحارس مستوى ثقتي به خلال مران أمس، وكما قلت، كنت أعرف منذ أمس أنه سيكون رائعا اليوم."

 وأضاف :"كانت هناك بعض التبديلات وبعض اللاعبين أصحاب الخبرة في تسديد الركلات الترجيحية كانوا قد استبدلوا خلال المباراة، وبالتالي أعتقد أن أي خطر علينا استطاع الحارس أن يزيله."

 وعن مشوار كرواتيا في البطولة، قال داليتش :"كنا وصيف النسخة الماضية، ونستطيع أن نثبت أنفسنا هذه المرة، علينا أن نقول إن لنا الحق في أن نثق في قدرتنا على الوصول إلى النهائي، نحن نحظى بمستويات ممتازة وفريقنا ممتاز، البطولة هذه مليئة بالفرق المبهرة واللاعبين المبهرين."

 وعن المواجهة المقبلة في دور الثمانية، أمام الفائز من مباراة دور الستة عشر بين البرازيل وكوريا الجنوبية، قال مدرب كرواتيا :"سنعيد التحليل ونتعمق ونفكر في طريقة اللعب، ونحاول أن نحقق حلمنا في كأس العالم هذه."

 وأضاف بشأن المنافس المفضل بالنسبة له :"إن كنت أستطيع الاختيار، لاخترت كوريا الجنوبية لنلعب ضدها، ولكن إن أتت البرازيل، فأهلا بمواجهتها، علينا أن نلعب بأفضل طريقة ممكنة ونقدم كل ما بوسعنا كي نفوز."

 وحول ما إذا كان يرى أن المنتخب يتحلى بروح المثابرة والكفاح حتى النهاية نظرا لأنه جيل من صنع حرب الاستقلال الكرواتية، قال داليتش :"أعتقد أن هذا الجيل الصامد المثابر هو انعكاس لروح الشعب الكرواتي الذي مر بالكثير من الأحداث المريرة المؤلمة وهذا أيضا ما يؤدي بنا للفخر الشديد بالمنتخب الوطني."

 وأضاف :"يأتي النجاح أيضا عبر التشجيع ودعم الجماهير التي تؤمن بغد أفضل لنا جميعا."

منتخب كرواتيا ليفاكوفيتش كأس العالم 2022 زلاتكو داليتش ركلات الترجيح دومينيك ليفاكوفيتش

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