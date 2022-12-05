«القوى العاملة» تعلن عن حاجتها لشغل وظائف ببرنامج قرية متعلمة

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة بني سويف، بالتعاون مع مؤسسة نهضة بني سويف، وبالشراكة مع هيئة إنقاذ الطفولة (برنامج قرية متعلمة)، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف.

وتتضمن الوظائف المتاحة:

1- مدير لمشروع (قرية متعلمة)، خبرة في مجال التنمية وتنفيذ المشروعات التنموية لا تقل عن خمس سنوات.

2- منسق التعليم المجتمعي وتكنولوجيا التعليم، خبرة لا تقل عن 5 سنوات في التعليم وخاصـة "بالتعليم المجتمعي".

3- منسق تعليم الكبار وما بعد التعلم وتمكين المرأة، خبرة لا تقل عن 5 سنوات في تعليم الكبار ومعالجة قضايا الأمية بين الكبار.

4- منسق المشاركة المجتمعية، خبرة لا تقل عن 5 سنوات في العمل التنموي المجتمعي بالمنظمات غير الحكومية.

5- منسق المتابعة والتقييم، خبرة في مجال التنمية وعمل المشروعات التنموية لا تقل عن خمس سنوات.

6- محاسب للمشروع، خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال المحاسبة ويفضل بالمنظمات الغير حكومية.

7- محاسب مساعد للمشروع، خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال المحاسبة ويفضل بالمنظمات الغير حكومية.

8- مساعد إداري ومشتريات، خبرة مماثلة في المشروعات الممولة من الجهات المانحة الدولية.

9- عامل خدمات مساعدة.

على أن يكون المتقدم لتلك الوظائف حاصلًا على مؤهل جامعي في أحد المجالات ذات الصلة.

وحددت المديرية المستندات المطلوبة في السيرة الذاتية شهادات خبرة (ترفق صور لها)، صورة الرقم القومي، صورة المؤهل، والموقف من التجنيد.

وينتهي التقديم يوم 13 ديسمبر الجاري، حيث يتم تسليم المستندات بمقر المؤسسة في 4 شارع عبدالرحمن شاكر برج الحرمين الشريفين بجوار فندق قصر البكري مقبل، وذلك بعد التسجيل الإلكتروني، أو بمقر المؤسسة فقط، ولن تقبل الطلبات بعد الموعد المحدد، يوميًا من الساعة 9.00 ص، وحتى 4.30 م، ما عدا يومي الجمعة والسبت.



رابط التسجيل على صفحة المؤسسة:

https://www.nahdabns.com