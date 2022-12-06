سعر الدولار فى مصر وأسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 6-12-2022

ينشر موقع الدستور سعر الدولار في مصر، وأسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 6-12-2022 في كافة البنوك المصرية، والتي تشهد استقرارًا كبيرًا في أسعار الصرف والتداول وفقا للوحة التعاملات المالية، والتي يتم تحديثها بشكل مستمر وفقا لحركة العرض والطلب ومدى احتياج السوق المصري للعملة المراد تحويلها.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي وأسعار العملات الأجنبية الثلاثاء

لم يتغير سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الثلاثاء 6-12-2022 كثيرًا في جلسة افتتاح تعاملات منتصف الأسبوع عن بداية الأسبوع المصرفي الحالي وإليكم أسعار صرف العملة الأمريكية:

سجل الدولار في البنك المركزي نحو 24.53 جنيه للشراء و24.60 جنيه للبيع.

وصل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري إلى نحو 24.51 جنيه للشراء و24.56 جنيه للبيع.

بلغ سعر تداول الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB نحو 24.55 جنيه للشراء و24.61 جنيه للبيع.



قدر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر نحو 24.51 جنيه للشراء و24.56 جنيه للبيع.

بلغت قيمة الدولار في بنك الإسكندرية نحو 24.56 جنيه للشراء و24.61 جنيه للبيع.

سعر مصرف أبوظبي الإسلامي الدولار الأمريكي بنحو 24.59 جنيه للشراء و24.62 جنيه للبيع.

في البنك الخليجي سجل الدولار نحو 24.59 جنيه للشراء و24.62 جنيه للبيع.

في البنك الأهلي الكويتي وصل الدولار إلى 24.59 جنيه للشراء و24.62 جنيه للبيع.



العملات الأجنبية والعربية في البنك الأهلي المصري

سجل اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري نحو 25.77 جنيه للشراء و25.99 جنيه للبيع.

بلغ الجنيه الاسترليني نحو 30.03 جنيه للشراء و30.31 جنيه للبيع.

‏وصل الدينار الكويتي إلى 77.27 جنيه للشراء و80.156 جنيه للبيع.

‏الريال السعودي قدر بنحو 6.51 جنيه للشراء و6.53 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي سجل نحو 6.67 جنيه للشراء و6.68 جنيه للبيع.

الريال القطري سجل نحو 6.28 جنيه للشراء و6.71 جنيه للبيع.

‏

‏اقرأ المزيد

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية