الذهب بالمصنعية.. سعر الذهب اليوم فى مصر للبيع والشراء عيار 21 بالمصنعية

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء عيار 21 بالمصنعية الآن يرتفع البحث عنه، حيث يتساءل الكثير من أصحاب محلات الصاغة يومياً عن أسعار الذهب آخر تحديث، حيث سجل سعر الذهب ارتفاعات متتالية خلال الساعات القليلة الماضية مع وقف عرض الأسعار لحين الاستقرار وعدم التلاعب في الأسواق بختام تعاملات اليوم الإثنين 2022.

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء عيار 21 بالمصنعية

جاءت الأسعار قبل وقف التداول كالتالي:

الجرام عيار 24

وصل الجرام عيار 24، عند 2034 جنيها للبيع، و2091 جنيها للشراء.

الجرام عيار 22

سجل الجرام عيار 22، نحو 1865 جنيها للبيع، و1917 جنيها للشراء.

الجرام عيار 21

بلغ الجرام عيار 21، حوالي 1780 جنيها للبيع، و1830 جنيها للشراء.

الجرام عيار 18

حقق الجرام عيار 18، 1526 جنيها للبيع، و1569 جنيها للشراء.

الجرام عيار 14

وصل الجرام عيار 14، 1187 جنيها للبيع، و1220 جنيها للشراء.

الجرام عيار 12

سجل الجرام عيار 12، نحو 1017 جنيها للبيع، و1046 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم



بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين 2022، حوالي 14240 جنيها للبيع، و14640 جنيها للشراء.

سعر أونصة الذهب اليوم



بلغ سعر أونصة الذهب اليوم الإثنين 5-12-2022، حوالي 63266 جنيها للبيع، و65043 جنيها للشراء.

أسعار سبائك الذهب

سعر سبيكة ذهب 1 جرام

وصل عند 1943 جنيها، ما يعادل 79.09 دولار أمريكي.

سعر سبيكة الذهب 2.5 جرام

بلغ حوالي 857.5 جنيه، ما يعادل 197.73 دولار أمريكي.

سعر سبيكة الذهب 5 جرامات

سجل نحو 9.715 جنيه، ما يعادل 395.478 دولار أمريكي.

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات

حقق نحو 19430 جنيها، ما يعادل 790.956 دولار أمريكي.

سعر سبيكة الذهب 20 جراما

سجل نحو 38860 جنيها، ما يعادل 158191 دولار أمريكي.

سعر الذهب بالدمغة والمصنعية

يختلف سعر الذهب في مصر بالمصنعية، من محل لمحل صاغة لآخر، حيث يتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة ما بين 30 و65 جنيها باختلاف أعيرة الذهب، وباختلاف محلات الصاغة، ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر.





أسعار الذهب عالمياً

ارتفعت الأسعار على المستوى العالمي لتسجل سعر الأوقية اليوم، 1,806 دولار ، وشهد الأصفر تراجعا، وذلك بعد أن سجلت العقود الفورية العالمية لـ الذهب قفزة كبيرة الأيام الماضية..