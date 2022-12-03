تحديث لحظي لسعر الذهب| سعر الذهب اليوم للبيع والشراء عيار 21 بالمصنعية

تحديث لحظي لسعر الذهب الأمر الأكثر أهمية لدى الأشخاص يوميًا، وذلك للاطلاع على تطورات سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء عيار 21 بالمصنعية، حيث يبحث عدد كبير من المواطنين وأصحاب محلات الصاغة عن أسعار الذهب، حيث سجل سعر الذهب ارتفاعات متتالية خلال الفترة الحالية، وننشر آخر تحديث للأسعار خلال تعاملات اليوم السبت 3-12-2022.

تحديث لحظى لسعر الذهب

يستمر التغير السريع بالأسعار على مدار الساعة في خلال الساعات القليلة الماضية، الأمر الذي يدفع كثير من الأشخاص في البحث عن مستجدات الأسعار في المعدن الأصفر.

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء عيار 21 بالمصنعية

وفي هذا الإطار، نستعرض لكم أسعار الذهب للبيع والشراء آخر تحديث، علي النحو التالي:

سعر جرام الذهب اليوم عيار 24

وصل الآن للبيع: عند 1806 جنيه مصري.

وصل الآن للشراء: عند 1829 جنيه مصري.

سعر الذهب اليوم عيار 22

سجل الآن للبيع: نحو 1655 جنيه مصري.

سجل الان للشراء: نحو 1676 جنيه مصري.

سعر الذهب اليوم عيار 21

بلغ الآن للبيع:حوالي 1580 جنيه مصري.

بلغ الآن للشراء: حوالي 1600 جنيه مصري.

سعر الذهب اليوم عيار 18

تداول آلان للبيع: لنحو 1354 جنيه مصري.

تدوال الآن للشراء: لنحو 1371 جنيه مصري.

سعر الذهب اليوم عيار 14

وصل الآن للبيع: عند 1053 جنيه مصري.

وصل الآن للشراء: عند 1067 جنيه مصري.

سعر الذهب اليوم عيار 12

سجل الان للبيع: نحو 903 جنيه مصري.

سجل الآن للشراء: نحو 914 جنيه مصري.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل الآن للبيع: عند 12640 جنيه مصري.

وصل الآن للشراء: عند 12800 جنيه مصري.

سعر أونصة الذهب اليوم

سجلت الآن للبيع: نحو 56158 جنيه مصري.

سجلت الآن للشراء: نحو 56869 جنيه مصري.

أسعار الذهب عالمياً

انخفضت أسعار الأصفر على المستوى العالمي لتسجل سعر الأوقية اليوم، 1,797 بعد 1,802 دولارا أمس.

وسجل الأصفر تراجعاً، ليسجل نحو 1,797.88 دولار، وذلك بعد أن سجلت العقود الفورية العالمية لـ الذهب قفزة كبيرة الأيام الماضية.

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

تختلف اسعار مصنعية الذهب و الدمغة، ويتوقف هذا الاختلاف على كل محل صاغة وعلى حسب أشكال المشغولات ووزنها، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج من الشباب والفتيات.