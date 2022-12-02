الجمعة 02 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تحديث يومي| سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء عيار 21 بالمصنعية الآن

الذهب
الذهب

يتساءل عدد كبير من أصحاب محلات الصاغة بشكل يومي عن سعر الذهب اليوم في مصر للبيع و الشراء عيار 21 بالمصنعية، حيث سجل سعر الذهب ارتفاعاً ملحوظاً بحسب التعاملات الصباحية اليوم الجمعة 2 ديسمبر 2022.

أغلب محلات الصاغة يومياً يبحثون عن آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم الجمعة خلال التعاملات الصباحية 2 ديسمبر 2022، حيث شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً ملحوظا.

الآن.. سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية للبيع والشراء بالختام

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء عيار 21 بالمصنعية

الجرام عيار 24 اليوم 
وصل الآن 1760 جنيه للبيع، و 1771 جنيه للشراء.

الجرام عيار 22 اليوم 
سجل الان 1613 جنيه للبيع، و 1624 جنيه للشراء.

الجرام عيار 21 اليوم 
سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء عيار 21 بالمصنعية بلغ الآن 1540 جنيه للبيع، و 1550 جنيه للشراء.

الجرام عيار 18 اليوم

تداول آلان 1320 جنيه للبيع، و 1311 جنيه للشراء.

الجرام عيار 14 اليوم 
وصل عند 1027 جنيه للبيع، و 1033 جنيه للشراء.

الجرام عيار 12 اليوم 
سجل نحو 880 جنيه للبيع، و 886 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم  


جنيه الذهب اليوم، وصل الآن 12320 جنيه للبيع، و 124002 جنيه للشراء.

سعر أونصة الذهب اليوم 


أونصة الذهب اليوم، وصل الآن 54436 جنيه للبيع، و 55091 جنيه للشراء.

أسعار سبيكة الذهب اليوم

سبيكة ذهب وزن 1 جرام، الآن 1755 جنيه.
وصل سبيكة ذهب وزن 2 جرام، الآن 3510 جنيه.
سجل سبيكة ذهب وزن 5 جرامات، الآن 8775 جنيه.

سعر الذهب اليوم تحديث يومي

-وصل سعر الذهب عيار ٢١ اليوم: ١٥٥٠ جنيها.

-وصل  سعر الذهب عيار ٢٤ اليوم:  ١٧٧١ جنيها

-وصل  سعر الذهب عيار ١٨ اليوم: ١٣٣٣١ جنيها

-وصل  سعر الذهب عيار ١٤ اليوم:  ١٠٣٣ جنيها

سعر الذهب بالمصنعية

ارتفع سعر الذهب عالميا اليوم الجمعة، في العقود الآجلة لتسجل الأوقية 1783.20 دولار أمريكى، بنسبة 0.07%، كما ارتفعت في العقود الفورية للذهب لتسجل الأوقية سعر 1770.51 دولار أمريكي، بنسبة 0.07%.

إقبال المواطنين على سوق الصاغة تزامنًا مع ارتفاع أسعار الذهب

الذهب يقفز ويواصل الصعود.. وعيار 21 بـ1550 جنيهًا اليوم

 

 

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وائل لطفي

المنصورة الجديدة

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