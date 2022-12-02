تحديث يومي| سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء عيار 21 بالمصنعية الآن

يتساءل عدد كبير من أصحاب محلات الصاغة بشكل يومي عن سعر الذهب اليوم في مصر للبيع و الشراء عيار 21 بالمصنعية، حيث سجل سعر الذهب ارتفاعاً ملحوظاً بحسب التعاملات الصباحية اليوم الجمعة 2 ديسمبر 2022.

أغلب محلات الصاغة يومياً يبحثون عن آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم الجمعة خلال التعاملات الصباحية 2 ديسمبر 2022، حيث شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً ملحوظا.

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء عيار 21 بالمصنعية

الجرام عيار 24 اليوم

وصل الآن 1760 جنيه للبيع، و 1771 جنيه للشراء.

الجرام عيار 22 اليوم

سجل الان 1613 جنيه للبيع، و 1624 جنيه للشراء.

الجرام عيار 21 اليوم

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء عيار 21 بالمصنعية بلغ الآن 1540 جنيه للبيع، و 1550 جنيه للشراء.

الجرام عيار 18 اليوم

تداول آلان 1320 جنيه للبيع، و 1311 جنيه للشراء.

الجرام عيار 14 اليوم

وصل عند 1027 جنيه للبيع، و 1033 جنيه للشراء.

الجرام عيار 12 اليوم

سجل نحو 880 جنيه للبيع، و 886 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم



جنيه الذهب اليوم، وصل الآن 12320 جنيه للبيع، و 124002 جنيه للشراء.

سعر أونصة الذهب اليوم



أونصة الذهب اليوم، وصل الآن 54436 جنيه للبيع، و 55091 جنيه للشراء.

أسعار سبيكة الذهب اليوم

سبيكة ذهب وزن 1 جرام، الآن 1755 جنيه.

وصل سبيكة ذهب وزن 2 جرام، الآن 3510 جنيه.

سجل سبيكة ذهب وزن 5 جرامات، الآن 8775 جنيه.

سعر الذهب اليوم تحديث يومي

-وصل سعر الذهب عيار ٢١ اليوم: ١٥٥٠ جنيها.

-وصل سعر الذهب عيار ٢٤ اليوم: ١٧٧١ جنيها

-وصل سعر الذهب عيار ١٨ اليوم: ١٣٣٣١ جنيها

-وصل سعر الذهب عيار ١٤ اليوم: ١٠٣٣ جنيها

سعر الذهب بالمصنعية

ارتفع سعر الذهب عالميا اليوم الجمعة، في العقود الآجلة لتسجل الأوقية 1783.20 دولار أمريكى، بنسبة 0.07%، كما ارتفعت في العقود الفورية للذهب لتسجل الأوقية سعر 1770.51 دولار أمريكي، بنسبة 0.07%.