تحديث يومي| سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء عيار 21 بالمصنعية الآن
يتساءل عدد كبير من أصحاب محلات الصاغة بشكل يومي عن سعر الذهب اليوم في مصر للبيع و الشراء عيار 21 بالمصنعية، حيث سجل سعر الذهب ارتفاعاً ملحوظاً بحسب التعاملات الصباحية اليوم الجمعة 2 ديسمبر 2022.
أغلب محلات الصاغة يومياً يبحثون عن آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم الجمعة خلال التعاملات الصباحية 2 ديسمبر 2022، حيث شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً ملحوظا.
سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء عيار 21 بالمصنعية
الجرام عيار 24 اليوم
وصل الآن 1760 جنيه للبيع، و 1771 جنيه للشراء.
الجرام عيار 22 اليوم
سجل الان 1613 جنيه للبيع، و 1624 جنيه للشراء.
الجرام عيار 21 اليوم
سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء عيار 21 بالمصنعية بلغ الآن 1540 جنيه للبيع، و 1550 جنيه للشراء.
الجرام عيار 18 اليوم
تداول آلان 1320 جنيه للبيع، و 1311 جنيه للشراء.
الجرام عيار 14 اليوم
وصل عند 1027 جنيه للبيع، و 1033 جنيه للشراء.
الجرام عيار 12 اليوم
سجل نحو 880 جنيه للبيع، و 886 جنيه للشراء.
سعر الجنيه الذهب اليوم
جنيه الذهب اليوم، وصل الآن 12320 جنيه للبيع، و 124002 جنيه للشراء.
سعر أونصة الذهب اليوم
أونصة الذهب اليوم، وصل الآن 54436 جنيه للبيع، و 55091 جنيه للشراء.
أسعار سبيكة الذهب اليوم
سبيكة ذهب وزن 1 جرام، الآن 1755 جنيه.
وصل سبيكة ذهب وزن 2 جرام، الآن 3510 جنيه.
سجل سبيكة ذهب وزن 5 جرامات، الآن 8775 جنيه.
سعر الذهب اليوم تحديث يومي
-وصل سعر الذهب عيار ٢١ اليوم: ١٥٥٠ جنيها.
-وصل سعر الذهب عيار ٢٤ اليوم: ١٧٧١ جنيها
-وصل سعر الذهب عيار ١٨ اليوم: ١٣٣٣١ جنيها
-وصل سعر الذهب عيار ١٤ اليوم: ١٠٣٣ جنيها
سعر الذهب بالمصنعية
ارتفع سعر الذهب عالميا اليوم الجمعة، في العقود الآجلة لتسجل الأوقية 1783.20 دولار أمريكى، بنسبة 0.07%، كما ارتفعت في العقود الفورية للذهب لتسجل الأوقية سعر 1770.51 دولار أمريكي، بنسبة 0.07%.