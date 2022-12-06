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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 6-12-2022

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت الأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 6/ 12/ 2022 من خلال بيانها اليومي الذي تصدره للمواطنين للتوعية للتأقلم مع طبيعة الجو، حيث أكد خبراء الهيئة استمرار الحالة المناخية المصاحبة لفصل الخريف والذي يستمر حتى يوم 20 من شهر ديسمبر الجاري و يعقبه فصل الشتاء الذي يستمر حتى شهر مارس 2023.


حالة الطقس 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 


أكد خبراء مركز التنبؤات بالهيئة القومية للأرصاد الجوية استمرار طقس مائل للبرودة خلال ساعات الصباح الباكر ومعتدل الحرارة نهارا على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد ولطيف على السواحل الشمالية فيما يسود طقس حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد و مائل للحرارة ليلا على أغلب النواحي.

 

وأوضحت خرائط الطقس التي تم التقاطها من خلال الأقمار الصناعية تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة على شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء مع نشاط في حركة شمال الصعيد وجنوب سيناء والسواحل الشمالية تزيد الاحساس ببرودة.

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وحذرت الهيئة من تكون الشبورة المائية على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مدن القناة والسواحل الشمالية كما حذرت من انخفاض درجات الحرارة خلال ساعات الليل المتأخرة ونصحت المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة للحفاظ على سلامتهم.

 

نشرة درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء

نوضح حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 6/ 12/ 2022 وهي كالتالي:-


درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القاهرة العظمى 23 والصغرى 15 درجة مئوية.


درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الجيزة العظمى 23 والصغرى 13 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القليوبية العظمى 23 والصغرى 15 درجة مئوية.


درجة الحرارة المتوقعة في محافظة كفرالشيخ العظمى 22 والصغرى 15 درجة مئوية.


درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسماعيلية العظمى 24 والصغرى 12 درجة مئوية.


درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الشرقية العظمى 24 والصغرى 13 درجة مئوية.

 

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة المنوفية العظمى 24 والصغرى 14 درجة مئوية.

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درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسكندرية العظمى 22 والصغرى 15 درجة مئوية.

 

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة مرسى مطروح العظمى 21 والصغرى 12 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الفيوم العظمى 23 والصغرى 11 درجة مئوية.


درجة الحرارة المتوقعة في محافظة بني سويف العظمى 23 والصغرى 10 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة قنا العظمى 26 والصغرى 13 درجة مئوية.


درجة الحرارة المتوقعة في محافظة أسوان العظمى 27 والصغرى 14 درجة مئوية.

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