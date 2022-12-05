سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين وجميع الأعيرة فى سوق الصاغة

تتصاعد حدة البحث عن سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 5-12-2022 عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب الارتفاع الجنوني في أسعار التداول، حيث وصل سعر جرام الذهب من عيار 21 إلى 1650 جنيهًا، وذلك خلال جلسة افتتاح التداول، وأرجع بعض الخبراء الارتفاعات بسبب قلة المعروض وكثرة الطلب على المعدن النفيس.

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين

بلغت قيمة ارتفاع سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 5-12-2022 نحو 220 جنيهًا للجرام الواحد بما يعادل نحو 13% مقارنة بتعاملات الأسبوع الماضي، وذلك تزامنا مع ارتفاع طفيف في سعر الأوقية بالأسواق العالمية بقيمة 44 دولار بنسبة 2.5%، وبذلك سجل المعدن النفيس أعلى مستوى له منذ أكثر من ثلاثة أشهر ويرتفع السعر العالمي عن السعر المحلي بقيمة بلغت 469 جنيها تحت وهم العرض والطلب

وإليكم سعر الذهب اليوم الإثنين 5-12-2022



سعر جرام الذهب عيار 24 في الصاغة المصرية

البيع 1942.75 جنيه.

الشراء 1885.75 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 11.5 نقطة.



سعر جرام الذهب عيار 22 في الصاغة المصرية

البيع 1781 جنيها.

الشراء 1728.5 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 10.5 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 21 في الصاغة المصرية

البيع 1700 جنيه.

الشراء 1650 جنيها.

بمعدل صعود وصل إلى 10 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 18 في الصاغة المصرية

البيع 1457.25 جنيه.

الشراء 1414.25 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 8.5 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 14 في الصاغة المصرية

البيع 1133.25 جنيه.

الشراء 1100 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 6.75 نقطة.



سعر جرام الذهب عيار 12 في الصاغة المصرية

البيع 971.5 جنيه.

الشراء 942.75 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 5.75 نقطة.

سعر جنيه الذهب في الصاغة المصرية

البيع 13600 جنيه.

الشراء 14865 جنيها.

بمعدل صعود وصل إلى 80 نقطة.

سعر أونصة الذهب في الصاغة المصرية

البيع 17799$.

الشراء 1798$.

بمعدل صعود وصل إلى 1 نقطة.

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