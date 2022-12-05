الإثنين 05 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين وجميع الأعيرة فى سوق الصاغة

سعر جرام الذهب
سعر جرام الذهب

تتصاعد حدة البحث عن سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 5-12-2022 عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب الارتفاع الجنوني في أسعار التداول، حيث وصل سعر جرام الذهب من عيار 21 إلى 1650 جنيهًا، وذلك خلال جلسة افتتاح التداول، وأرجع بعض الخبراء الارتفاعات بسبب قلة المعروض وكثرة الطلب على المعدن النفيس.

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 

بلغت قيمة ارتفاع سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 5-12-2022 نحو 220 جنيهًا للجرام الواحد بما يعادل نحو 13% مقارنة بتعاملات الأسبوع الماضي، وذلك تزامنا مع ارتفاع طفيف في سعر الأوقية بالأسواق العالمية بقيمة 44 دولار بنسبة 2.5%، وبذلك سجل المعدن النفيس أعلى مستوى له منذ أكثر من ثلاثة أشهر ويرتفع السعر العالمي عن السعر المحلي بقيمة بلغت 469 جنيها تحت وهم العرض والطلب

وإليكم سعر الذهب اليوم الإثنين 5-12-2022 


سعر جرام الذهب عيار 24 في الصاغة المصرية

البيع 1942.75 جنيه.
الشراء 1885.75 جنيه.
بمعدل صعود وصل إلى 11.5 نقطة.


سعر جرام الذهب عيار 22 في الصاغة المصرية

البيع 1781 جنيها.
الشراء 1728.5 جنيه.
بمعدل صعود وصل إلى 10.5 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 21 في الصاغة المصرية

البيع 1700 جنيه.
الشراء 1650 جنيها.
بمعدل صعود وصل إلى 10 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 18 في الصاغة المصرية

البيع 1457.25 جنيه.
الشراء 1414.25 جنيه.
بمعدل صعود وصل إلى 8.5 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 14 في الصاغة المصرية

البيع 1133.25 جنيه.
الشراء 1100 جنيه.
بمعدل صعود وصل إلى 6.75 نقطة.

 

20% زيادة.. أسعار كاوتش السيارات اليوم

ارتفاع جنوني.. تحديث سعر الذهب اليوم 4/12/2022 في مصر


سعر جرام الذهب عيار 12 في الصاغة المصرية

البيع 971.5 جنيه.
الشراء 942.75 جنيه.
بمعدل صعود وصل إلى 5.75 نقطة.

تردد قناة بين سبورت المفتوحة beIN SPORTS على النايل وعرب سات 2022

تشكيل منتخب إنجلترا أمام السنغال فى كأس العالم 2022.. هارى كين أساسيًا

سعر جنيه الذهب في الصاغة المصرية

البيع 13600 جنيه.
الشراء 14865 جنيها.
بمعدل صعود وصل إلى 80 نقطة.

سعر أونصة الذهب في الصاغة المصرية

البيع 17799$.
الشراء 1798$.
بمعدل صعود وصل إلى 1 نقطة.

اقرأ المزيد

تردد قناة الكأس القطرية عبر النايل سات 

سعر الذهب اليوم سعر الذهب الذهب سعر جرام الذهب عيار 24 عيار 21 عيار 18 سعر جرام الذهب عيار 21

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر فوق الجميع

الأكثر قراءة

أدعية البخل والكسل وفك الكرب.. دعاء الصباح اليوم الإثنين 5 ديسمبر 2022

أسعار العملات الأجنبية فى البنوك المصرية اليوم الإثنين ٥ ديسمبر ٢٠٢٢

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين وجميع الأعيرة فى سوق الصاغة

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 5 ديسمبر في كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

رابط تسجيل استمارة الصف الأول الثانوي 2022/2023

تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 5 ديسمبر 2022 وبيان ودرجات الحرارة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

بلال.. المؤذن

محمد العسيري

الرحلة المقدسة.. انتصار جديد للثقافة المصرية

ماجد حبته

رفض الاحتفال بعيد الجلاء!

لواء.حمدى البطران

كتب المتعة عند العرب

القس. رفعت فكرى

الإنجيليون.. والكاثوليك

لواء. محسن الفحام

«العودة إلى منظومة القيم»

جمال-أسعد

الدين بين الإلزام والإيمان

د. منى حلمى

الدولة المدنية وصلابة البنية الداخلية للوطن

صور

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى المصرى

مباراة الزمالك والمصرى فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

قرار متأخر.. افتتاح سفارة أذربيجان فى إسرائيل.. الأسباب والتداعيات

الانتقام والرد.. الجيش الإسرائيلى يقصف مواقع لحركة حماس.. هل التصعيد قريب؟

أول زيارة لرئيس إسرائيلى.. هرتسوج يتوجه إلى البحرين