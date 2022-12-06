الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الثلاثاء 6-12-2022

أسعار مواد البناء
أسعار مواد البناء

زيادات جديدة في أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الثلاثاء 6/ 12/ 2022 بقيمة 200 جنيه وذلك عقب استقرار نسبي في الأسواق المحلية للمستهلكين خلال شهر نوفمبر الماضي, حيث نتجت الزيادة في الأسعار عن زيادة أسعار المواد الخام المستخدمة في المدخلات والمستوردة من الخارج وزيادة أجور العاملين.

 

مواد البناء 

سعر طن الحديد والأسمنت الثلاثاء

يوضح التقرير التالي تفاصيل سوق مواد البناء. سعر طن الحديد والأسمنت الثلاثاء 6/ 12/ 2022 من أرض مصانع شركات الإنتاج وهي كما يلي:-


متوسط سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عز 19650 جنيها للطن.


متوسط سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة مصر ستيل 19650 جنيها للطن.


متوسط سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة العشري  19650 جنيها للطن.

متوسط سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المرسلين 19650 جنيها للطن.


متوسط سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عطية 19650 جنيها للطن.


متوسط سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة سرحان 19550 جنيها للطن.

متوسط سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المعادي 19650 جنيها للطن.


متوسط سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة بشاي 19650 جنيها للطن.

متوسط سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المصريين 19550 جنيها للطن.

متوسط سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المراكبي 19600 جنيه للطن.

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أسعار الأسمنت المسلح في الأسواق المصرية

متوسط سعر الاسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة الأسمنت 1615 جنيها للطن.

متوسط سعر الاسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة وادي النيل 1610 جنيهات للطن.


متوسط سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة التعمير 1590 جنيها للطن.

متوسط سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة سيناء 1535 جنيها للطن.

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متوسط سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة سيناء 1535 جنيها للطن.

متوسط سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة بني سويف 1530 جنيها للطن.


متوسط سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة السويدي 1720 جنيها للطن.

متوسط سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة العربية 1650 جنيها للطن.


متوسط سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة حلوان 1650 جنيهل للطن.


متوسط سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة لافارج 1620 جنيها للطن.

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر فوق الجميع

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