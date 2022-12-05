الإثنين 05 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

من الإسكندرية.. الرئيس يرد على انتقادات تطوير المنتزه: «مش هنعمل غير كل خير»

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

ردّ الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الانتقادات الموجهة حول تطوير المنتزه والمشروعات المختلفة بالإسكندرية، في تصريحات هامة، خلال افتتاحه محور المشير فؤاد أبو ذكري (التعمير سابقا) بالإسكندرية، اليوم الإثنين، نرصد موجزها عبر السطور التالية:

 

  • «أي حاجة بندخل فيها بنعمل حاجة حلوة أوي والله، إنتوا مالكم خايفين أوي كده ليه، أنا معرفش (الأي كلام) ده، ولا إحنا اتعودنا في مصر على (الأي كلام)، نعيش في أي حاجة، نمشي في أي حاجة، وده مرفوض».

 

  • «الناس مستغربة ليه أنا حريص على كل الكلام ده، أنا حريص نفضل في الأحسن اللي كنا فيه من 80 و100 سنة».

 

  • « الحاجة اللي كانت حلوة من 100 سنة، لما تبقى معانا يبقى شكلها إيه، لو مقدرناش نضيف على تراثنا، على الأقل نحافظ عليها».

 

  • «إحنا روحنا لقينا كل حاجة خلصانة، في المنتزه زي قصر السلاملك كان هينهار، إحنا رجعنا الحاجة زي ما كانت ده تاريخنا ولازم نحافظ عليه».

 

  • «إحنا بنفكر الناس، يجيب اللي اتقال علينا من خلال التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، وحط ده بالصورة القديمة، وحط اللي اتعمل قصاده».

 

  • «عمرنا ما هنعمل غير كل خير، اتفرجوا عليها لما نخلصها، الناس الموجودة في إسكندرية لازم تشوف الجمال ده».

 

  • « لابد من وجود صندوق لصيانة مباني الإسكان حتى لا يتم إهدار الكثير من المنشآت كما تم في الماضي نتيجة عدم الاهتمام والمتابعة لصيانتها».

 

  • « ما يتم الآن هو عمل الجميع ولا ألوم على أحد.. لكن أرجو لما نسأل عليه ألاقي الأرقام موجودة في الصندوق لآخر شهر، ولو قدرنا ندعم ندعمها، عشان كدا قولت العناصر اللي تشتغل في الموضوع مش بس المحافظة ومش وزارة التضامن، قولت كلنا مع بعضنا».

 

  • «عايزين نحافظ على ما تم إنجازه، عشان تيجي تتكلم على 160 ولا 150 ألف شقة هنا، احنا داخلين على أكتر من 300 ألف، ولو متوسطات النهارده 300.. 400 ألف بالفرش يعني انت بتتكلم عن 150 مليار جنيه ودي ثروة كبيرة أوي متهدرش نتيجة عدم الصيانة أو المتابعة».

 

  • «تعظيم تلك الأموال للمواطنين من حيث تواجد وإنشاء النوادي والمدارس والخدمات، وإذا كان فيه تشغيل يتعمل للأسر من السيدات نعمل دا.. دي مش موجة، يعني مش حاجة عملناها مرة وسقفنا وفرحنا، لا دي حياة ناس واحنا مسئولين عنها».

 

  • «مشروع مشارف، عند التخطيط له لم تكن الحركة سهلة إليه، ودلوقتي عندك قدرة تروح للصحراوي عن طريق محور لن يقل عن خمس حارات في كل اتجاه».

 

  • «المكان اللي اتعمل فيه المشروع على 1500 فدان وده رقم مش بسيط، والمشروع خرج في أبهى صورة».

 

  • «لما نيجي نعمل تسكين سواء متوسط أو استثماري، احنا حطينا كل عوامل النجاح والجذب، بدءا من مكانه وتصميمه وتنفيذه والوصول إليه عن طريق الطرق، ونفس الكلام ينطبق على مشروع بشاير».

 

  • «البرنامج لسه مخلصش، حتى لو وصلنا إلى 200 ألف وحدة، وبالتالي الأماكن التي تمت دراستها حتى يحدث نمو، وأي حد هيفكر إننا هنعمل العمران داخل إسكندرية مش هيحصل».

 

  • «المدينة مبقتش متحملة ضغط، ومقدرش أشيل 1000 عمارة، عشان أعمل طريق، أو ناخد أراضي زراعية.. منقدرش نضغط على إسكندرية لأنها أصبحت أكثر كثافة سكانية عن الأول».
تطوير المنتزه الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي محور التعمير بالاسكندرية محور التعمير

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر فوق الجميع

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