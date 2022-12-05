الصحة: ليس لدينا ظاهرة الأدوية المغشوشة (فيديو)

كشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، عن حقيقة ما يتردد عن وجود أدوية مغشوشة في الأسواق المصرية.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، إن ملف الدواء من اختصاص هيئة الدواء المصرية، لكن مع ذلك لا يوجد ما يفيد بوجود أدوية مغشوشة بشكل متزايد، مردفًا: "أي مجتمع فيه ناس تتجه لأدوية مخالفة، لكنها في مصر لا ترتقي للظاهرة".

الوضع الوبائي في مصر

وبالنسبة الوضع الوبائي، أكد متحدث الصحة أننا في أقل المعدلات، سواء على مستوى معدلات الإصابة المجتمعية، أو معدلات الإشغال في المستشفيات، حتى أن بعض أقسام العزل وصلت نسبة إشغالها لصفر، ومعدل الوفيات في أقل معدلاتها منذ بدء الجائحة.

وأردف: "نحن في الأسبوع الوبائي 48 من عام 2022، والوضع الوبائي في أقل معدلاته منذ بدء الجائحة".

وبشأن أزمة الحقن في الصيدليات، أشار إلى صدور قرار وزير الصحة رقم 561 لسنة 2022، والذي يتيح للصيادلة المؤهلين الحاصلين على دورة تدريبية معتمدة بإعطاء الحقن العضلي أو تحت الجلد ويشترط وصفة طبية من طبيب معالج تستوجب الحقن، مع التأكد من توفر الأدوية المضادة للأعراض التحسسية أثناء الحقن.