الرئيس يرد على انتقادات البعض للمشاريع القائمة: «شوفوا الصورة كاملة وبعدين احكموا»

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاحه محور التعمير بالإسكندرية، اليوم الإثنين، رسالة لمروجي الشائعات الذين يقولون إن الدولة لم تهتم سوى بالطرق والكباري، مؤكدًا على أنَّ الدولة تعمل بكافة القطاعات، وغيرها من التصريحات الهامة، نرصد موجزها عبر السطور التالية:

- «الناس اللي بيقولوا مش بتعملوا مصانع ليه.. بقولكم الدولة مش سايبة قطاع وإلا شغالة فيه».

- «يستوجب توفير مليون فرصة عمل في العام الواحد».

- «لو إحنا النهاردة في خلال 3 سنين، عايز توفر فرص عمل 3 ملايين، حتى 2025، هنعمل إيه؟».

- «عايز أقولكم توقفوا عند الأرقام دي، بكلم كل بيت مصري، بقول انتبه معايا، إزاي نوفر كل فرص العمل دي لكل ولادنا وبناتنا الفترة الجاية».

- «توقفوا أمام هذا الرقم، مفيش دولة في العالم، تقدر يوفر الحجم ده سنويا ويا ترى لغاية سنة 2030، محتاجين نولد 8 ملايين فرص عمل ده هيكون إزاي؟».

- «المواطنين بتحري الدقة حول الأخبار التي يجري تداولها بشأن المشاريع التي يجري تنفيذها في البلاد».

- «مش هقول إن الإعلام مش بيغطي المشاريع دي، بس بقول للناس متتعودوش ترددوا اللي بيتقال، وبيانات المشاريع متاحة على موقع الرئاسة ومواقع الوزرات».

- «معانا ناس في مصر حريصة على بلدها، ومش بتكلم عن المسئولين، كل إنسان في البلد مسئول، وأنا بتكلم عن المصريين».

- «الدولة شغالة في كل القطاعات.. ولا نغفل عن قطاع .. شغالة في الصحة والتعليم وغيرها».

- «رسالة لمروجي الشائعات الذين يقولون إن الدولة لم تهتم سوى بالطرق والكباري».

- «يا سيدي انت بس عشان شوفت الطرق والكباري، عشان بتمشي على الطرق والكباري وشايفهم افتكرت متعملش غيرها».

- «لكن قطاع زي الزراعة مشفتوش، وكل القطاعات اللي شغالين فيها».

- «بقولكم الدولة مش سايبة قطاع وإلا شغالة فيه، الفكرة إنك بتمس قطاع بنفسك».

- «إحنا بنحطكوا فى الصورة يا مصريين علشان تعرفوا إننا بنحاول نخفف بالإمكانات الموجودة لدينا، وزي ما الدكتورة هالة السعيد تحدثت أن خلال ثلاث سنوات كنا نعاني، عامين كورونا وإحنا كنا متماسكين، والسنة خلصت خلاص الخاصة بالأزمة الروسية وإحنا برضو الحمد لله متماسكين».

الجدير بالذكر أنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتح اليوم الإثنين، محور التعمير بالإسكندرية، الذي يمتد بطول 35 كم من تقاطعه مع طريق "القاهرة- الإسكندرية" الصحراوي حتى طريق "سيدي كرير- مطار برج العرب" بواقع 9 حارات مرورية لكل اتجاه.

وأوضح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، في بيان له، أن محور التعمير الجديد يعتبر إضافة ونقلة نوعية ضخمة من شأنه أن يفتح آفاقًا تنموية جديدة لمنطقة غرب محافظة الإسكندرية بكاملها، ويزيد من حيزها العمراني، ويربط ميناء الدخيلة بالطريق الصحراوي والطريق الدولي الساحلي ومدينة برج العرب، وليصبح شرياناً تنموياً حيوياً لربط الإسكندرية بمدينة العلمين الجديدة عبر الطريق الساحلى.

وأضاف، أن محور التعمير يأتي كخطوة جديدة إضافية في تنفيذ استراتجية الدولة في إنشاء شبكة الطرق والمحاور على امتداد رقعة الجمهورية، تلك المحاور التي لم تعد تقتصر فقط على تسهيل حركة المرور وانتقال المواطنين، بل أصبحت المحاور المرورية شرايين جديدة للحياة تدعم جهود الامتداد العمراني المنظم، والتجمعات السكنية الحديثة، وتعزز من العوائد الاقتصادية والتجارية، وتوفر فرص عمل، كما تربط المشروعات القومية لتتكامل مع بعضها، ويعد ذلك انعكاساً لرؤية تنموية شاملة وفلسفة علمية عميقة نحو البناء والتعمير والتنمية.