إجراءات حاسمة من «الرى» تجاه إلقاء إحدى العائمات لمخلفات صلبة بالنيل

أصدرت وزارة الموارد المائية والرى بيانًا عاجلًا، اليوم الإثنين، بشأن الإشارة لما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعى من واقعة إلقاء إحدى العائمات مخلفات صلبة أثناء الإبحار بنهر النيل بدائرة مركز إدفو بمحافظة أسوان، موضحة أنه على الفور تم تشكيل لجنة مشتركة من مسئولي حماية نهر النيل بالوزارة، وجهاز شئون البيئة ووزارة السياحة وشرطة البيئة والمسطحات المائية، حيث تم التحقيق في الواقعة وتبين عدم التزام العائمة بأخذ الاحتياطات والتدابير الخاصة للتخلص اللآمن من المخلفات الصلبة، وإلقاؤها بمجرى نهر النيل بدلًا من إلقائها في الأماكن المخصصة لذلك.

وحررت الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل بمحافظة أسوان والتابعة للوزارة محضر إثبات جرائم القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ بتاريخ ٤ /١٢/ ٢٠٢٢ وقيد الواقعة كجنحة ضد مسئولى الباخرة، كما صدر قرار بإيقاف المدير المسئول عن العائمة بمعرفة وزارة السياحة، بناءً على ما تقدم.

كما أصدرت الإدارة العامة لتطوير وحماية النيل بمحافظة قنا، اليوم الإثنين، قرارًا إداريًا بإلغاء التصريح الممنوح للشركة لتسيير العائمة لمخالفتها لاشتراطات التصريح وثبوت إلقاء مخلفات صلبة بمجرى نهر النيل.

ومن جانبه، قال الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، إن الوزارة تواصل التصدى بكل حسم لجميع أشكال التعديات على نهر النيل والمجارى المائية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن، لضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكل الاستخدامات والحفاظ على نوعيتها وحمايتها من كل أشكال التلوث.

وتوجه وزير الري بالشكر لمسئولي وزارتى البيئة والسياحة وشرطة البيئة والمسطحات المائية وقطاع حماية نهر النيل التابع لوزارة الرى على سرعه الاستجابة والإجراءات الحاسمة التي تم اتخاذها تجاه الواقعة.

كما توجه بالشكر والتقدير للمواطنين على تفاعلهم الإيجابي وحرصهم علي حماية نهر النيل من التلوث من خلال الإبلاغ عن الواقعة، داعيًا المواطنين لسرعة الإبلاغ عن أي حالات تعدٍّ على نهر النيل على الخط الساخن ٠١٥٥٥٩٩٤٣٤٣، مؤكدًا أنه لا تهاون مع أي حالة تعدٍّ على المجارى المائية، حيث تتخذ الوزارة كل الإجراءات الفورية والحاسمة للتعامل معها.