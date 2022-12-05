الإثنين 05 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«أبو الغيط» يرحب بتوقيع الاتفاق السياسي الإطاري في السودان

أحمد أبو الغيط
أحمد أبو الغيط

رحب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بالتوقيع اليوم، على الاتفاق السياسى الإطاري في السودان الذي يتضمن توافقاً حول عدد من هياكل السلطة الانتقالية كخطوة نحو تحقيق الوفاق الوطنى السودانى المنشود، ومؤكداً التزام الجامعة الكامل بدعم كافة الجهود الوطنية التي تحقق تطلعات الشعب السودانى في إرساء قيم الدولة الحديثة والرشيدة، وتحقيق الاستقرار.

ونقل جمال رشدى، المتحدث باسم الأمين العام، عن «أبو الغيط» قوله إن هذا الاتفاق يعد انجازاً مهما  على طريق العبور بالبلاد من المرحلة الانتقالية إلى مرحلة الاستقرار السياسى والاقتصادي.

وفى هذا الإطار، دعا الأمين العام المجتمع الدولى إلى تقديم الدعم اللازم للسودان، بما في ذلك استئناف مؤسسات التمويل الدولية برامجها الإنمائية المختلفة في البلاد.

أحمد أبو الغيط الاتفاق السياسي السودان الوفاق الوطنى السودانى الجامعة الجهود الوطنية

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