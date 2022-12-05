الإثنين 05 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الطيران: تطوير المنظومة الصحية لخدمة العاملين في مقدمة الأولويات

جانب من توقيع البرتوكول
جانب من توقيع البرتوكول

أعلنت وزارة  الطيران المدني، توقيع بروتوكول للتعاون بين شركة مصر للطيران للخدمات الطبية والهيئة العامة لمستشفيات باريس، والتي تضم 39 مستشفى في فرنسا، ويهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال تقديم الخدمات الطبية والعلاجية وتبادل الخبرات والتدريب بما يكفل تقديم خدمة صحية متكاملة ومتميزة للعاملين بقطاع الطيران، في ضوء استراتيجية وزارة الطيران المدني، نحو تعزيز أوجه التعاون بين مستشفى مصر للطيران والكيانات العالمية الكبرى في المجال الطبي، وتطوير منظومة الرعاية الصحية من أجل تقديم خدمة طبية متكاملة لجميع العاملين بقطاع الطيران.

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وصرح الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني، بأن تطوير المنظومة الصحية وتقديم أعلى مستوى من الخدمات الطبية والعلاجية لجميع العاملين بقطاع الطيران في مقدمة أولويات وزارة الطيران، بما يسهم في توفير أعلى جودة من الخدمات الصحية والعلاجية للعاملين وأسرهم، وأصحاب المعاشات، ويعزز الاستفادة من الخبرات الطبية في مختلف التخصصات كما يعد توقيع البروتوكول خطوة مهمة لجذب مزيد من السياحة العلاجية، التي توليها الدولة المصرية اهتماما كبيرا.

 

وأشار وزير الطيران إلى أن مستشفى مصر للطيران تمتلك إمكانيات وطاقات بشرية، وأجهزة ومعدات طبية حديثة تضاهي المستويات العالمية فضلا عن منظومة متكاملة للتدريب تهدف إلى تقديم خدمات طبية متميزة، لجميع العاملين بقطاع الطيران المدني الذين يمثلون الثروة الحقيقية للقطاع.

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من جانبه صرح المهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، بأن البروتوكول يهدف إلى تبادل الخبرات بمجال الخدمات الطبية والاطلاع على كل ما هو جديد في تخصصات الطب المختلفة، مؤكدًا أن هذا البروتوكول ليس التعاون الأول من نوعه مع الجانب الفرنسي، إذ تمتد جسور التعاون مع شركائنا الفرنسيين لسنوات عديدة جسدت رغبتنا في تعاون مثمر واستثمار الخبرات الفرنسية في تحقيق أعلى مستوى من الكفاءة للخدمات الطبية المقدمة بمستشفى مصر للطيران، لتطوير المنظومة الطبية والنهوض بصحة وسلامة العاملين بقطاع الطيران.

 

ومن جانبها رحبت الدكتورة فلورنس فيبير مدير عام العلاقات الدولية بالهيئة العامة لمستشفيات باريس، بعقد الشراكة مع مصر للطيران، والذي يقوم على تبادل الخبرات وتدريب الأطباء والاستفادة من الخبرة الفرنسية في المجال الطبي، حيث امتد التعاون بين الجانبين على مدار 12 عامًا، مؤكدة أهمية توحيد الجهود لخدمة المرضى وتقديم أفضل رعاية طبية لهم، وتعد الهيئة العامة لمستشفيات باريس من أكبر المراكز المتكاملة لمجموعة مستشفيات جامعية في أوروبا وتولي أهمية قصوى للبحث العلمي المستمر الذي يساعد على الارتقاء بالخدمات الطبية.

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ومن جانبه أعرب الدكتور أيمن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الطبية، عن سعادته بتوقيع بروتوكول التعاون مع هيئة مستشفيات باريس التي تتمتع بسمعة طبية عالمية لاحتوائها على مراكز طبية متخصصة، وبرامج حديثة في مختلف التخصصات العلاجية وتضم 39 مستشفى في فرنسا، مشيرًا إلى أن توقيع البروتوكول تزامنًا مع الاحتفال بالعيد التسعيني للشركة الوطنية مصر للطيران، وقرب الاحتفال بمرور 40 عامًا، على إنشاء مستشفى مصر للطيران، يعد خطوة جديدة تضاف إلى النجاحات التي يحققها قطاع الطيران، في ضوء توجيهات الفريق محمد عباس وزير الطيران نحو دعم أوجه التعاون المشترك في مجالات التدريب والبحث العلمي، لتقديم خدمة طبية رفيعة المستوى للعاملين.

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ووقع البروتوكول الدكتور أيمن صلاح رئيس مجلس إدارة مستشفى مصر للطيران، والدكتورة فلورنس فيبر المدير العام للعلاقات الدولية بهيئة مستشفيات باريس، وحضر مراسم التوقيع لفيف من قيادات الطيران المدني ومن الجانب الفرنسي ميشيل أولدنبرج المستشار الاقتصادي للسفارة الفرنسية بالقاهرة وأعضاء الوفد الفرنسي.

وزير الطيران مصر للطيران الهيئة العامة لمستشفيات باريس مستشفى مصر للطيران ضوءاستراتيجية وزارة الطيران المدنى الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني

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وائل لطفي

مصر فوق الجميع

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