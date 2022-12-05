الإثنين 05 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

موعد مباراة الأهلى المقبلة فى الدورى 2022 أمام غزل المحلة

الأهلى
الأهلى

حالة من التأهب داخل جدران نادي الأهلي استعدادا لخوض مباريات الدوري، ويشغل بال مشجعي ومحبي الأهلي معرفة موعد مباراة الأهلى المقبلة في الدوري عبر المحرك العالمي “جوجل”، ويحتل الأهلي المركز الأول الآن في جدول الدوري برصيد 12 نقاط جمعها من خلال أربع انتصارات.

موعد مباراة الأهلى المقبلة في الدوري 

ويستعد نادي الأهلى لمواجهة فريق غزل المحلة فى تمام الساعة الخامسة عصر الأربعاء المقبل على استاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.

الأهلى يتأهل لنصف النهائى في كأس مصر 

تأهل الأهلي لنصف النهائي في كأس مصر عقب فوزه بركلات الترجيح بمجموع 4-3 على المقاولون العرب بدور الثمانية بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي وكانت بالتعادل 1-1، وسجل اللاعب كريم فؤاد هدف الأهلي بالدقيقة 68، وأدرك اللاعب النيجيري جون أوكولي التعادل للمقاولون عقب ثماني دقائق.

وحددت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة يوم 16 يناير المقبل موعدًا لمباراتي الدور قبل النهائى في بطولة كأس مصر موسم 2021/ 2022، بين الأهلى وسموحة، والزمالك وبيراميدز عقب بلوغها هذا الدور، وذلك على حساب المقاولون العرب والمصرى والبنك الأهلى.

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القناة الناقلة لمباراة الأهلى وغزل المحلة

 وستنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة فريقي الأهلى وغزل المحلة فى الدوري أثناء وجود استديو تحليلى قد يضم كوكبة من كواكب نجوم الكرة المصرية.

وجاءت مباريات الأهلي في شهر ديسمبر كالآتي:

  • يوم الأربعاء 7 ديسمبر 2022 - فريق غزل المحلة × فريق الأهلي في الجولة السادسة في الدوري، الساعة 5:00 مساء باستاد المحلة
  • بوم الإثنين 12 ديسمبر 2022 - فريق الأهلي × فريق الاتحاد السكندري في الجولة الرابعة في الدوري، بتمام الساعة 7:00 مساء في استاد السلام
  • يوم الجمعة 16 ديسمبر 2022 - فريق الأهلي × فريق فيوتشر في الجولة السابعة في الدوري، بتمام الساعة 7:00 مساء على استاد السلام
  • يوم الثلاثاء 20 من ديسمبر 2022- فريق فاركو × فريق الأهلي في الجولة الثامنة بالدوري، في تمام الساعة 5:00 مساء على ملعب استاد الإسكندرية
  • الأحد 25 ديسمبر 2022 - فريق الأهلي × فريق سموحة في الجولة التاسعة في الدوري، في تمام الساعة 7:00 مساء على ملعب استاد السلام
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رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر فوق الجميع

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