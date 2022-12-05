الإثنين 05 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

جدول مواعيد العطلات الرسمية 2023 للعاملين في القطاع العام والخاص

إجازة
إجازة

أيام قليلة ويبدأ العام الجديد وزاد البحث عن العطلات الرسمية 2023 ، والتي حصل فيها موظفون الدولة على إجازة رسمية كما يحصل العاملون في القطاع الخاص على إجازة مدفوعة الأجر بقرار من وزير القوى العاملة.

العطلات الرسمية 2023

وتعرض الدستور في التقرير التالي العطلات الرسمية 2023.

  • أول العطلات الرسمية 2023 هي أجازة 7 يناير بمناسبة ذكرى الميلاد المجيد.
  • ثم  إجازة عيد الشرطة وتكون  يوم الأربعاء الموافق 25 يناير.
  • وتتوقف العطلات الرسمية حتى شهر إبريل وتبدأ بإجازة عيد شم النسيم يوم الاثنين 17 أبريل.

موعد إجازة نصف العام بالمدارس والجامعات 2023

موعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2023

  • إجازة عيد الفطر المبارك 2023، تبدأ يوم  الجمعة 21 إبريل وتستمر 3 أيام للعيد.
  • إجازة عيد تحرير سيناء  ويحتفل فيها المصريون بعودة أرض سيناء كاملة وذلك في يوم 25 إبريل عام 1982 وتكون عام 2023 في يوم الثلاثاء 25 أبريل.
  • إجازة عيد العمال، يوم الاثنين 1 مايو ويحتفل بها لعالم أجمع في نفس اليوم .
  • إجازة عيد الأضحى 2023، والتي ستبدأ بوقفة عرفات والتي ستكون  يوم الثلاثاء 27 يونيو وتستمر لمدة 4 أيام أخرى  حتى يوم السبت  1 يوليو 2023 .
  • إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو، يوم الجمعة 30 يونيو.
  • إجازة رأس السنة الهجرية 1445 الجديدة والتي ستكون ، يوم الأربعاء 19 يوليو.
  • إجازة عيد الثورة، وهي ثورة 23 يوليو 1952 وستكون  يوم الأحد 23 يوليو.
  • ثم إجازة ذكرى نصر أكتوبر المجيدة، والتي ستكون في  يوم الجمعة 6 أكتوبر.

 

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موعد إجازة نصف العام الدراسي 2023 وبداية الفصل الدراسي الثاني

ترحيل العطلات الرسمية لنهاية الأسبوع 

وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قد اتخذ قرار بترحيل كافة العطلات الرسمية لتكون يوم الخميس بدلًا من الأيام الرسمية لها ، لكن لا ينطبق ذلك على العطلات الرسمية الخاصة بالأعياد والمناسبات الدينية التي يحتفل بها المسلمين والمسيحيين سنويًا .

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وائل لطفي

مصر فوق الجميع

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