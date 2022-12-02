تصدر موعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2023 تريند مواقع البحث على الإنترنت في الساعات الأخيرة من قبل إخواتنا الأقباط.

وترتفع عمليات البحث بشكل مكثف على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا عبر الموقع الأكثر شهرة واستخداماً “جوجل” من قبل أخواتنا الأقباط بكافة أنحاء محافظات جمهورية مصر العربية لمعرفة موعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2023 والاحتفال بتلك المناسبة الدينية.

وتزامناً مع اهتمام أخواتنا الأقباط بكافة أنحاء محافظات جمهورية مصر العربية لمعرفة موعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2023، يرصد لكم موقعنا “الدستور" في السطور التالية كافة التفاصيل والمعلومات التي يبحث عنها العديد مؤخراً والتي تشمل موعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2023، وأيضاً موعد الاجازات الرسمية 2023، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي:

موعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2023

يعتبر الاحتفال بعيد الميلاد الجديد من الاحتفالات التى يهتم بها المصريين وليس الأقباط فقط، فهو مناسبة دينية للأقباط، أصبحت مناسبة عامة يحصل خلالها المواطن على إجازة من العمل.

عيد الميلاد المجيد: -



السبت 14 جمادى الأخرة

الموافق 7 يناير 2023

مواعيد الاجازات الرسمية 2023

- ثورة 25 يناير :



الأربعاء 3 رجب

الموافق 25 يناير 2023



- عيد تحرير طابا :



الأحد 27 شعبان

الموافق 19 مارس 2023



- شم النسيم :



الاثنين 26 رمضان

الموافق 17 أبريل 2023



- عيد الفطر المبارك :



الجمعة غرة شوال

الموافق 21 أبريل 2023



- عيد تحرير سيناء:



الثلاثاء 5 شوال

الموافق 25 أبريل الموافق 2023



- عيد العمال :

الاثنين 11 شوال

الموافق 1 مايو 2023



- وقفة عيد الأضحى المبارك:



الثلاثاء 9 ذو الحجة

الموافق 27 يونيه 2023



- عيد الأضحى المبارك:



الأربعاء 10 ذو الحجة

الموافق 28 يونيه 2023



- ثورة 30 يوينو:



الجمعة 12 ذو الحجة

الموافق 30 يونيه 2023



- رأس السنة الهجرية

الأربعاء 19 يوليو



- ثورة 23 يوليو :

الأحد 23 يوليو



- المولد النبوى الشريف :

الأربعاء 27 سبتمبر



- عيد القوات المسلحة "انتصارات أكتوبر" :



الجمعة 6 أكتوبر