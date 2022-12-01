موعد إجازة نصف العام الدراسي 2023 وبداية الفصل الدراسي الثاني

ارتفعت معدلات البحث عن موعد إجازة نصف العام الدراسي 2023 مع بداية شهر ديسمبر 2022 وحلول نهاية العام، ما يعني اقتراب امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري “2022-2023”.

وفي هذا التقرير، نوضح لكم موعد إجازة نصف العام الدراسي 2023 وكذلك موعد امتحانات الترم الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.

موعد إجازة نصف العام الدراسي 2023

تبدأ إجازة نصف العام الدراسي الجاري يوم 28 يناير 2023، وحتى 9 فبراير 2023، وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي “2022-2023” التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم بحيث تستمر لما يقترب من أسبوعين.



بداية الفصل الدراسي الأول

وبدأ الفصل الدراسي الأول في 1 أكتوبر 2022، بحيث تكون المدة الفعلية للفصل الدراسي الأول هي 98 يومًا، أي ما يعادل 17 أسبوعًا دراسيًا بعد حذف الإجازات، والعطلات الرسمية.

امتحانات الفصل الدراسي الأول

وتبدأ امتحانات الترم الأول يوم 14 يناير 2023، وتنتهي يوم 28 يناير 2023 لصفوف النقل، وتكون امتحانات الشهادة الإعدادية يوم الأربعاء 25 يناير 2023.

امتحانات الطلاب في الجامعات



وتبدأ امتحانات الترم الأول بالجامعات يوم 26 ديسمبر 2022، وتستمر لمدة أسبوعين للامتحانات العملية في الكليات العملية.

وتكون امتحانات الترم الأول في الكليات النظرية يوم 14 يناير 2023 ولمدة أسبوعين حتى بداية شهر فبراير حسب كل كلية.



موعد بداية الفصل الدراسي الثاني

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري “2022-2023” لجميع المراحل التعليمية (ابتدائي، إعدادي، ثانوي) يوم 11 فبراير 2023 وينتهي يوم 8 يونيو المقبل.

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري يوم 11 يونيو وحتى يوم 8 يوليو 2023.



موعد امتحانات الثانوية العامة



وتبدأ امتحانات الثانوية العامة في 10 يونيو 2023 وتستمر حتى منتصف شهر يوليو 2023 وفقا للمخطط الزمني للعام الدراسي الجاري 2022-2023.

