السبت 03 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

موعد إجازة نصف العام بالمدارس والجامعات 2023

طلاب
طلاب

مع اقتراب موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول بجميع المراحل التعليمية، يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور، عن مدة إجازة نصف العام في المدارس والجامعات 2023 وموعد انتهاءها وفق الخطة الزمنية لوزارة التربية والتعليم والمجلس الأعلى للجامعات.

 

ويرتقب طلاب المدارس والجامعات وصفوف النقل، موعد إجازة نصف العام والتي تنطلق بمجرد الانتهاء من اختبارات الفصل الدراسي الأول والمقرر انطلاقها مع بداية يناير.

 

وتزامنًا مع تكرار البحث عن مدة إجازة نصف العام بالمدارس والجامعات 2023، من قبل الطلاب والآباء، من كافة أنحاء محافظات جمهورية مصر العربية.. يستعرض «الدستور» ضمن سلسلته الخدمية التي بقدمها لقرائه على مدار الساعة عبر بوابته الإلكترونية ومواقعه على التواصل الاجتماعي المختلفة.. الخطة الزمنية الخاصة بمدة إجازة نصف العام بالمدارس والجامعات 2023 وموعدها وفق خريطة وزارة التربية والتعليم والمجلس الأعلى للجامعات.

 

مدة إجازة نصف العام بالمدارس 2023

مدة إجازة نصف العام بالمدارس، وفق خريطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تكون أسبوعين فقط تبدأ يوم السبت 28 يناير 2023، وتستمر حتى يوم الخميس 9 فبراير، ثم تعود الدراسة في الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 11 فبراير 2023، على أن ينتهي هذا العام الدراسي يوم الخميس 8 يونيو.

 

وفيما يتعلق بمواعيد الامتحانات للنقل والشهادات الإعدادية والثانوية، تصبح الخريطة الزمنية للعام الدراسة ، على هذا النحو:

  • 1 أكتوبر 2022- بدء العام الدراسي الجديد 2022- 2023.
  • 14 يناير 2023- امتحانات الفصل الدراسي الأول.
  • 28 يناير 2023- إجازة نصف العام 2023.
  • 11 فبراير 2023- عودة الدراسة للفصل الدراسي الثاني.
  • 3 يونيو 2023- امتحانات النقل والشهادة الإعدادية.
  • 8 يونيو 2022- ختام العاد الدراسي 2022- 2023.
  • 10 يونيو 2023- امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية.

ومن المقرر أن تكون أيام الدراسة في الفصل الدراسي الأول 98 يوما دون الإجازات الرسمية، و96 يوما دراسيا بالفصل الدراسي الثاني، مع أخذ في الاعتبار أية قرارات مستقبلية قد تغير من الخريطة الزمنية للعام الدراسي.

رابط وموقع تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الأول

رابط تفعيل الحساب المدرسي الموحد للطلاب لتسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2023

مدة إجازة نصف العام للجامعات 2023

اعتمد المجلس الاعلى للجامعات الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2022- 2023 للجامعات، على أن تبدأ في الأول من أكتوبر 2022، وتنتهي الدراسة للفصل الدراسي الأول في 5 يناير 2023، وتم تحديد الفترة من 9 يناير حتى 26 يناير لأداء امتحانات الفصل الدراسي الاول.

وتبدأ إجازة نصف العام 2023 للجامعات يوم السبت 28 يناير وتستمر حتى الخميس 9 فبراير، وتعاود الدراسة للفصل الدراسي الثاني يوم السبت 11 فبراير 2023، وتستمر حتى الأول من يونيو، على أن تمتد امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهر يونيو 2023، وتحدد كل كلية المواعيد التي تتوافق معها.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

المنصورة الجديدة

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