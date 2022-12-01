رابط وموقع تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الأول

رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2023، زادت نسب البحث عنه خلال الساعات الماضية من خلال محرك البحث "جوجل" من قبل تلاميذ الشهادة الإعدادية وأولياء الأمور.

“الدستور” يرصد كل ما يحيط بهذا الشأن من خلال السطور التالية..

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رابط يمكن تلاميذ الشهادة الإعدادية من الدخول إلى الموقع الإلكترونى الخاص بتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية وهو .

https://moe-register.emis.gov.eg/

خطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية إلكترونيا

يقوم الطالب بالدخول على موقع تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية إلكترونيا من خلال هذا الرابط https://moe-register.emis.gov.eg/

ثم يقوم التلميذ أو ولى الأمر بكتابة البيانات الشخصية للطالب بمنتهى الدقة وهى:

1-كتابة اسم التلميذ كما هو مدون فى شهادة الميلاد

2-كتابة بيانات الرقم القومى للتلميذ

3- كتابة الديانة التى ينتمى إليها الطالب

4- كتابة أرقام التليفون المحمول الخاص بالطالب

5- كتابة نوع الطالب ذكر أو أنثى

6- كتابة حالة القيد الخاصة بالطالب

الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2023

عدد من الأوراق الرسمية حددتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لابد للتلميذ من تقديمها لشئون الطلاب بالمدرسة عقب تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية الخاصة به وهى .

- عدد 3 صور شخصية للطالب مقاس 4 فى 6 ومطبوع عليها اسم الطالب بالكمبيوتر

- يقوم التلميذ بتقديم ورقة تؤكد على سداده للمصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد + صورتين من الإيصال

- يقوم الطالب بتقديم رسم الامتحان التي تبلغ قيمته 158 جنيها ويتم تسديده عن طريق فورى أو البريد المصرى + صورتين من الإيصال

- يقدم التلميذ عدد 2 صورة من شهادة ميلاد الطالب

- شراء طابع فئة عشرة جنيهات وتقديمه مع الأوراق المطلوبة

- طبع الاستمارة الإلكترونية بالألوان وتقديمها مع الأوراق سالفة الذكر

تعليمات وزارة التربية والتعليم فيما يخص الاستمارة الإلكترونية :