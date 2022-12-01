الخميس 01 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«البحوث الزراعية» تختتم فعاليات الدورة التدريبية حول أساسيات الاستزراع السمكى

جانب من الندوة
جانب من الندوة

اختتم المعمل المركزي للثروة للبحوث السمكية بأبوحماد محافظة الشرقية والتابع لمركز البحوث الزراعية، اليوم الخميس، فعاليات الدورة التدريبية المتخصصة بعنوان "أساسيات الاستزراع السمكي في مصر".

وأقيمت الدورة التدريبية خلال الفترة من 27 نوفمبر حتى 1 ديسمبر.

من جانبه، قال الدكتور رفعت الجمل، مدير المعمل المركزي للثروة السمكية، إن هذه الدورة جاءت بناءً علي توجيهات وزير الزراعة السيد القصير والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، وأكد مدير المعمل علي ضرورة التعرف علي المشاكل التي تعوق الاستزراع السمكي التكاملي وإعطاء المشورة العلمية للمزارعين.

وأضاف "الجمل"، في تصريحات له، أن الدورة تناولت عدة موضوعات وهي التعرف علي إجراءات إنشاء المزارع السمكية ونظم الاستزراع السمكي وتفريخ الأسماك في المياه العذبة وتغذية الأسماك وتكوين العلائق وزيارة تفقدية للمفارخ السمكية البلطي والأنواع المختلفة من أسماك المبروك والتعرف علي جودة المياه وتأثيرها علي الاستزراع السمكي والأمان الحيوي بالمزارع السمكية، ومناقشة اقتصاديات الاستزراع السمكي والاستزراع السمكي المتكامل في الصحراء والإرشاد السمكي ودورة في الاستزراع السمكي.

البحوث الزراعية يختتم فعاليات الدورة التدريبية حول أساسيات

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وائل لطفي

المنصورة الجديدة

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