الإثنين 05 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

غدًا ثانى جلسات محاكمة 12 متهمًا بينهم أمريكى فى تهريب الآثار

ارشيفية
ارشيفية

تستكمل الدائرة السادسة بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، غدًا الثلاثاء، نظر ثاني جلسات محاكمة 12 متهمًا بينهم أمريكي الجنسية و11 مصريًا وذلك في واقعة اتهامهم بتهريب آثار مصرية تعود إلى 4 آلاف سنة.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار سرور محمد أحمد، وعضوية المستشارين السعيد أحمد عبده ومحمد مصطفى عبيد، وأمانة سر أحمد كمال.

وأحالت النيابة العامة أمريكيًا و11 مصريًا للجنايات لاتهامهم بتهريب 586 قطعة آثار مصرية بعدما تم ضبط الأمريكي فى فبراير الماضي داخل مطار جون كينيدي حيث تم ضبطه معه تلك القطعة الأثرية مغلفة فى 3 حقائب كان في طريقه إلى نقلها لولاية نيويورك بهدف بيعها ومن بين المضبوطات قطع تعود إلى ما يزيد على 4 آلاف عام.

وشهد المشرف العام على إدارة الآثار المستردة بوزارة السياحة أنه بتاريخ 30/1/2020 ورد إليه بريده الإلكتروني رسالة من إدارة الجمارك والهجرة بالسفارة الأمريكية بالقاهرة مفادها ضبط المتهم الأول بتاريخ 22/1/2020 بمطار جون کیندی بولاية نيويورك وبحوزته 360 قطعة أثرية مصرية مخبأة داخل ثلاث حقائب مسجلة برحلة مصر للطيران من مطار القاهرة الدولي، فضلًا عن توافر معلومات بضلوعه في وقائع تهريب وبيع الآثار خلال عدة سنوات سابقة.

الدائره السادسه جنايات القاهرة محاكمة 12 متهم المستشار سرور محمد احمد القطعة الآثرية مطار جون كنيدي

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر فوق الجميع

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غدًا ثانى جلسات محاكمة 12 متهمًا بينهم أمريكى فى تهريب الآثار

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