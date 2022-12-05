الإثنين 05 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2022 وجدول صرفها

جريدة الدستور

حددت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر والتي تكون في نهاية كل شهر ميلادي، وزاد بحث الموظفون عن موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر وسط تردد شائعات عن تبكير المرتبات ولكن وزارة المالية نفتها، مؤكدة أن صرف المرتبات سيكون في مواعيده المحددة من قبل.

مواعيد صرف مرتبات ديسمبر 2022

وتعرض الدستور في التقرير التالي مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2022 لموظفي القطاع الحكومي.

في بيان سابق من وزارة المالية، أعلنت عن مواعيد صرف مرتبات ديسمبر  للعاملين بالدولة والجهات الإدارية ومؤسسات قطاع الأعمال  والتي تكون بداية من يوم 22  ديسمبر و25 و26 و27 و28 ديسمبر، وتستمر حتى نهاية ديسمبر للمتخلفين عن صرف مرتباتهم في مواعيدها المحددة حسب الجدول.

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تفاصيل زيادة المرتبات 2023

وتقوم وزارة المالية بتقسيم العاملين في الدولة على عدد الأيام بحيث تحصل كل 33 جهة على مرتبها في يوم محدد  حتى لا يحدث تكدس على ماكينات الصراف الآلي أو فروع صرف مرتبات ديسمبر من خلال فروع البنوك والبريد.

زيادات مرتبات الموظفين

يحصل العاملون في الدولة على مرتبات ديسمبر مع الزيادة التي أقرتها الدولة والتي سيتم صرفها للشهر الثاني على  التوالي ، بعد أن أعلن رئيس مجلس الوزراء عن زيادة مرتبات العاملين في الدولة ورفع الحد الأدنى للأجور والذي يستفيد منه  4.6 مليون موظف بإجمالي تكلفة سنوية تُقدر بـ 16.4 مليار جنيه، وذلك في إطار سعى الدولة لوضع حزمة حماية اجتماعية لمواجهة التضخم الذي يشهده العالم والمتسبب في الأزمات الحالية خاصة مع قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف .

وتم رفع الحد الأدنى للأجور لموظفي الدولة إلى 3000 جنيه شهريا، بدلا من 2700 جنيه شهريا، مع  إقرار علاوة غلاء معيشة استثنائية قيمتها 300 جنيه ، تُصرف بدءًا من الدرجة السادسة وحتى الدرجة الممتازة لكافة العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة، وذلك ضمن قرارات حزمة الحماية الاجتماعية.

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وجاءت زيادات مرتبات ديسمبر كالتالي : الدرجة الممتازة بـ 9000 جنيه شهريًا، الدرجة العالية بـ 6600 جنيه شهريًا، درجة مدير عام بـ 5400 جنيه شهريًا، الدرجة الأولي بـ 4800 جنيه، الدرجة الثانية بـ 4200 جنيه، الدرجة الثالثة بـ 3720 جنيها، الدرجة الرابعة بـ 3480 جنيها، الدرجة الخامسة بـ 3240 جنيها.الدرجة السادسة بـ 3000 جنيه.

مرتبات وزارة المالية صرف مرتبات ماكينات الصراف الآلي مرتبات الموظفين صرف مرتبات ديسمبر صرف مرتبات ديسمبر 2022 مواعيد صرف مرتبات ديسمبر 2022

رئيس التحرير

وائل لطفي

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