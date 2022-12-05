الإثنين 05 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل دعوى عزل عبدالله رشدى بسبب «السيدة العراقية»

عبدالله رشدي
عبدالله رشدي

قرر مفوضو الدائرة الثانية بمجلس الدولة، تأجيل دعوى عزل عبدالله رشدي بسبب جيهان العراقية، إلى 18 ديسمبر الجاري.

كان قد قدم محام دعوى تطالب بغلق وحظر صفحات عبدالله رشدي الإلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي لاستخدامها في الدعوة دون ترخيص واستغلالها في الزواج الشفهي من الفتيات والسيدات عن طريق التليفون.

وطالبت الدعوى بشطب قيد عبدالله رشدي من سجلات الطلبة بجامعة الأزهر بأقسام الدراسات العليا مع عزل المذكور من عمله بوزارة الأوقاف، وتطالب بشطب قيد أحمد البصيلي من التدريس بجامعة الأزهر لقيامه بالشهادة على عقد زواج صديقه عن طريق التليفون، القضية برقم 72548 لسنة 76 قضائية وجاء في صحيفة الدعوى أن وزارة الأوقاف قامت في وقت سابق بمنع عبدالله رشدي من الخطابة، وعزلته من إمامة المساجد لانتهاجه فكرا ضالا في الغوغائية واستخدام الدين في غير محله وخلق جدليات فارغة، وأصدرت بيانا في ذلك الأمر.

جاء في الدعوى أنه على مدار السنوات الماضية قام رشدي بالتطاول على الدكتور مجدي يعقوب وتكفيره وتخليده في جهنم- حسب زعمه الضال، وتكفير المسيحيين، والاعتداء على قيمة عمل المرأة ودعوته المرأة الى أن تظل حبيسة بيتها، وإباحته سن زواج الطفلة، وتبريره جناية التحرش الجنسي، وهتك العرض بدعوى احتياجات الشباب، ودفاعه عن اغتصاب الأسيرات في القرون الوسطى بدعوى سبيهن واستعبادهن، وأنهن تحتجن للرغبة ويجب تلبية احتياجاتهن الجنسية بالاغتصاب.

مجلس الدولة عزل عبد الله رشدي جيهان العراقية

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر فوق الجميع

الأكثر قراءة

بمشاركة 400 طالب وطالبة.. جامعة القناة تنظم المهرجان الكشفى

العدل تقرر نقل نيابة القرنة الجزئية بالأقصر من مقرها الحالي للمبنى الجديد

الرئيس السيسى: «قصر السلاملك كان هينهار فى المنتزه وإحنا مبنعملش غير الخير»

أهم بنود الاتفاق السياسي في السودان

رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية لدخول الامتحانات لطلاب الشهادة الإعدادية 2022-2023

تفاصيل حرب الاتهامات بين الصين وأمريكا حول نشر كورونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

عفوًا.. فالآن مصر وحدها هى مَن تكتب التاريخ فى هذه المنطقة من العالم

محمود خليل

بلال.. المؤذن

محمد العسيري

الرحلة المقدسة.. انتصار جديد للثقافة المصرية

ماجد حبته

رفض الاحتفال بعيد الجلاء!

لواء.حمدى البطران

كتب المتعة عند العرب

القس. رفعت فكرى

الإنجيليون.. والكاثوليك

لواء. محسن الفحام

«العودة إلى منظومة القيم»

جمال-أسعد

الدين بين الإلزام والإيمان

صور

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى المصرى

مباراة الزمالك والمصرى فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

قرار متأخر.. افتتاح سفارة أذربيجان فى إسرائيل.. الأسباب والتداعيات

الانتقام والرد.. الجيش الإسرائيلى يقصف مواقع لحركة حماس.. هل التصعيد قريب؟

أول زيارة لرئيس إسرائيلى.. هرتسوج يتوجه إلى البحرين