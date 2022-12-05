تأجيل دعوى عزل عبدالله رشدى بسبب «السيدة العراقية»

قرر مفوضو الدائرة الثانية بمجلس الدولة، تأجيل دعوى عزل عبدالله رشدي بسبب جيهان العراقية، إلى 18 ديسمبر الجاري.

كان قد قدم محام دعوى تطالب بغلق وحظر صفحات عبدالله رشدي الإلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي لاستخدامها في الدعوة دون ترخيص واستغلالها في الزواج الشفهي من الفتيات والسيدات عن طريق التليفون.

وطالبت الدعوى بشطب قيد عبدالله رشدي من سجلات الطلبة بجامعة الأزهر بأقسام الدراسات العليا مع عزل المذكور من عمله بوزارة الأوقاف، وتطالب بشطب قيد أحمد البصيلي من التدريس بجامعة الأزهر لقيامه بالشهادة على عقد زواج صديقه عن طريق التليفون، القضية برقم 72548 لسنة 76 قضائية وجاء في صحيفة الدعوى أن وزارة الأوقاف قامت في وقت سابق بمنع عبدالله رشدي من الخطابة، وعزلته من إمامة المساجد لانتهاجه فكرا ضالا في الغوغائية واستخدام الدين في غير محله وخلق جدليات فارغة، وأصدرت بيانا في ذلك الأمر.

جاء في الدعوى أنه على مدار السنوات الماضية قام رشدي بالتطاول على الدكتور مجدي يعقوب وتكفيره وتخليده في جهنم- حسب زعمه الضال، وتكفير المسيحيين، والاعتداء على قيمة عمل المرأة ودعوته المرأة الى أن تظل حبيسة بيتها، وإباحته سن زواج الطفلة، وتبريره جناية التحرش الجنسي، وهتك العرض بدعوى احتياجات الشباب، ودفاعه عن اغتصاب الأسيرات في القرون الوسطى بدعوى سبيهن واستعبادهن، وأنهن تحتجن للرغبة ويجب تلبية احتياجاتهن الجنسية بالاغتصاب.