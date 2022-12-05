الإثنين 05 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع عاملين أثناء هدم منزل في كفر المنازلة بدمياط

هدم منزل
هدم منزل

لقى عاملين اثنين مصرعهما إثر سقوط سقف منزل أثناء هدمه بكفر المنازلة مركز  كفرسعد وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وتم نقل جثتي المتوفيين إلى مشرحة مستشفى كفر سعد.

وأكدت التحريات الأولية أن المنزل باسم محمد الحسيني يوسف ابو الحمايل بجوار مستودع الغاز وصادر للمنزل قرار إزالة وأثناء الهدم اليوم بمعرفة صاحب المنزل سقط سقف الدور الثالث علوي على اثنين من عمال الهدم تسبب في وفاتهم بالفور وهم رزق ياسين رزق 50 عاما وعيد حسين بدر 50 عاما.

وتم إخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع الحادث وتحرير محضر شرطي بالواقعة.

كما تم إخطار ذوي المتوفين لاستلام جثامينهم واستخراج تصاريح الدفن الخاصة بهم.

قررت النيابة العامة تجديد حبس سائق بمجلس مدينة الزرقا ١٥ يومًا على ذمة التحقيق على أن يراعى التجديد له فى الميعاد، بعد أن وجهت له النيابة تهمة الشروع فى القتل والإتلاف ، بعد ورود تحريات المباحث العامه وارفاق الفيديو الخاص بالواقعة.

وقررت محكمة فارسكور تجديد حبس المتهم الموظف بمجلس مدينة الزرقا ويعمل سائق ، فى قضية الشروع فى قتل  وحيد جبر المحامى وإتلاف سيارته خمسة عشر يوماً على ذمة التحقيقات على أن يراعى له التجديد فى المواعيد.

كان قد قام موظف في الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا في محافظة دمياط، بالاعتداء بالاصطدام بسيارة أحد المحامين بسبب خلاف أسري حيث وقع خلاف أسري بين الموظف وزوجته وقامت زوجته بشكوته في محكمة الأسرة وبسبب القضية قام بتهديد المحامي الخاص بها ومن ثم قام بالاصطدام به بسيارة تابعة للوحدة المحلية حيث أمر المحامي العام لنيابات دمياط بحبس المتهم ١٥ يومًا على ذمة التحقيق معه في القضية المتهم فيها بمحاولة الشروع في قتل المحامي المشار إليه في دمياط.

محافظ دمياط دمياط 100 منزل كفر المنازلة كفر سعد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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