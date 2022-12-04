الإثنين 05 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

جمهور البحيرة يتفاعل مع مواهب ذوى القدرات الخاصة بأوبرا دمنهور

هند انور
هند انور

نظّمت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر حفلًا فنيًا الليلة على مسرح أوبرا دمنهور، أحياه فصل كورال ذوي الهمم بمركز تنمية مواهب أوبرا دمنهور تدريب وقيادة ميرفت فريد همام، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي لذوى الهمم.

وتضمن برنامج الحفل باقة متنوعة من الأغاني هي: "صوت بلادي، بيت العز، يا حلاوة الدنيا، ما بيسألش عليا أبدًا، مع الأيام، في هويد الليل، يا حلو صبح، عطشان يا أسمراني، الدنيا حلوة، عيني بترف، كان في فراشة، زى الهوى، حلاوة شمسنا، حبيبتي من ضفايرها، بلادي لسلمي، فيها حاجة حلوة"، وقد تفاعل الجمهور بالتصفيق الحاد مع الأغاني التي لاقت استحسانهم وأشادوا بها.

شارك بالحفل نخبة من ذوي الهمم الذين تدربوا في فصل كورال القدرات الخاصة بمركز تنمية مواهب أوبرا دمنهور، رنا أحمد، يوسف فاروق، محمد أيمن، عز الدين سامح، هند أنور، خلود عبده، بسمة ثابت، عمرو أحمد، بسنت سعيد، عاصم محمد، جاسمين طارق، شادى محمد، رقية أحمد، محمد عبدالغني، أميرة عزت، جنة يوسف، مريم طارق، ريم هاني، منار جمال، عبدالرحمن هشام، فاطمة محمود، بسملة محمد، آمنة محمد، سالي سامي، أحمد محمد.

وأقيم على هامش الحفل معرض فن تشكيلي لطلبة الرسم بمركز تنمية مواهب أوبرا دمنهور تدريب الفنانة منى شكري، وشارك فيه بلوحات فنية كل من: إيناس فاروق، سهام الزرقونى، ياسمين أبوخنجر، سارة قنديل، أمل جمعة، آية عامر، سارة بلتاجى، سمر جميلة، ملك مصطفى المدبولى، سما المزارع، زينة أيمن خليل، جودى احمد مبروك، منة خالد جاب الله، جنا سليمان، لما باسم عبدالرحمن، عبدالرحمن محمد سعيد، مصطفى نادر المقطف، لينا محمد السوسانى، حور محمد السوسانى، حبيبة محمد عبدالفتاح، تقى محمد عبدالفتاح، تسنيم محمد عبدالفتاح، دارين أحمد النجار، يارا أحمد الشرقاوى، عمر أحمد الجميلة، أسامة إبراهيم أحمد، سيف مصطفى المدبولى، مريم مصطفى المدبولى.

 

الدكتور مجدي صابر الإحتفال باليوم العالمي تنمية مواهب شادي محمد فيها حاجة حلوة فاروق محمد

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