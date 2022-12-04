الإثنين 05 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«السوداني» و«الحلبوسي» يتفقان على تذليل العقبات أمام المفوضية لإجراء انتخابات مجالس المحافظات

السوداني
السوداني

كشفت تقارير محلية، اليوم الأحد، تفاصيل محادثات رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وذلك حول تذليل العقبات أمام مفوضية الانتخابات لإجراء انتخابات مجالس المحافظات.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان وفق وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني عقد، اليوم، اجتماعاً مشتركاً مع رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي، حضره رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جليل عدنان، ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، ورئيس هيئة المستشارين في مكتب رئيس الوزراء".

وأضاف، أن "الاجتماع خصص لبحث المعوقات التي تواجه عمل المفوضية والاستعدادات لإجراء انتخابات مجالس المحافظات كما مقرر لها في البرنامج الحكومي خلال العام المقبل والمتطلبات للمضي بهذا الاستحقاق الدستوري وإكمال التسجيل البايومتري للناخبين".

وأضاف، أنه "جرى خلال الاجتماع استعراض ما تتطلبه المفوضية من دعم وإسناد على المستويين التشريعي والتنفيذي من أجل مواصلة عملها على أكمل وجه"، مشيرًا إلى أنه "تم الاتفاق على مواصلة التنسيق بين الحكومة ومجلس النواب لكل ما من شأنه تذليل العقبات أمام المفوضية".

السوداني: يعلن عدم استخدام الأراضي العراقية 

شدد رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني، الثلاثاء، على عدم السماح باستخدام الأراضي العراقية لتهديد أمن إيران، مشيرا الى الاتفاق مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة، وفق وكالة الأنباء العراقية.

وقال "السوداني" في مؤتمر صحفي عقده مع  إبراهيم رئيسي في طهران، وفق وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان زيارته إلى طهران جاءت بناءً على دعوة رسمية لبحث العلاقات الثنائية، مشيرا إلى أنه سيبحث العلاقات في جميع المجالات والأوضاع بالمنطقة.

وأضاف "العراق لا ينسى دعم طهران له منذ العام 2003 والحرب ضد عصابات داعش الإرهابية،  مشيرا إلى أن الزيارات واللقاءات ضرورية للدفع بتفعيل الأنشطة في جميع المجالات، وتابع الملف الاقتصادي يحظى أهمية كبيرة لدى الحكومة مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع الرئيس الإيراني على تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة.

وثمن موقف إيران بدعم العراق في إمدادات الغاز، موضحا انه تم بحث العلاقة والتعاون في المجال الأمني وأمن البلدين لا يتجزأ، وذكر ان الحكومة ملتزمة بتنفيذ الدستور وعدم السماح باستخدام الأراضي العراقية بإخلال الأمن ضد إيران، مشيرًا إلى أنهم سيعتمدون في علاقاتهم الخارجية وفق مبدأ الاحترام المتبادل وعدم التدخل بالشؤون الداخلية.

وشدد السوداني على عدم السماح باستخدام الأراضي العراقية لتهديد أمن إيران، مؤكدًا أن الحكومة ملتزمة بتطوير التعاون مع إيران في جميع المجالات.

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قد وصل، الثلاثاء، إلى العاصمة الإيرانية طهران.

العراق السوداني مجلس النواب الحلبوسي محادثات

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وائل لطفي

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