«الصيادلة» تكشف الجدل حول أزمة إعطاء الحقن فى الصيدليات

كشف الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، وعضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، عن تفاصيل إنهاء الجدل حول أزمة إعطاء الحقن في الصيدليات.



وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "النهار"، مساء اليوم الأحد، إن قرار منح إعطاء الصيدلي للحقن خطوة على الطريق لإنقاذ الزميلة المحبوسة على ذمة قضية جنائية في حادث مشابه.



وأضاف أنه سيتم تدارك بعض الأخطاء في قانون المسئولية الطبية المعروض حالياً على مجلس النواب، موضحًا أن الجميع منتظر اللائحة التنفيذية للقرار، وأن القرار كبداية نقطة لمساعدة الزملاء الصيادلة.



وأشار إلى أن هناك بعض التحفظات على القرار، من التحسس الناتج عن بعض الأدوية في الفترة الأخيرة، لأن هناك بعض الحالات في المستشفيات يتم إعطاء حقن بها من قبل صيدلي ولا يوجد غطاء قانوني يحميه، مؤكدا أن الصيادلة ينتظرون كيفية إقامة دورة الإسعافات الأولية وما هي المسئولية الطبية الملاقاة على عاتق الصيادلة، مشيراً إلى أن بعض الصيدليات غير مجهزة لإعطاء الحقن ولا بد من حصول الصيدليين علي أدوات تؤهلهم لذلك.



وأوضح نقيب صيادلة القاهرة، أن قرار الصحة بتحديد الحقن المسموح إعطائها بالصيدليات اشترط أن يكون وصفة طبية.