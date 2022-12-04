الأحد 04 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة العامة تنفى صحة خبر إحالة منة شلبى إلى الجنايات

منة شلبي
منة شلبي

نفت النيابة العامة صحة الخبر المتداول اليوم بالمواقع الإخبارية بإحالة المتهمة منة شلبي إلى محكمة الجنايات على إثر القضية المتهمة فيها بإحراز مواد مخدرة، مؤكدة أن القضية ما زالت قيد التحقيقات. 

وأهابت النيابة العامة بكافة المؤسسات الصحفية والإعلامية الالتزام بما تصدره إدارة البيان بمكتب النائب العام من بيانات بشأن القضايا التي تباشر النيابة العامة التحقيقات فيها، باعتبارها هي المصدر الرسمي الوحيد لكافة المعلومات المتعلقة بأعمال النيابة العامة.

منة شلبي إلى محكمة الجنايات إحالة المتهمة المؤسسات الصحفية إحالة منة شلبي للجنايات حقيقة إحالة منة شلبي للجنايات

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الدولة والشباب

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