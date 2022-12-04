تخدم 200 ألف شاب.. كل ما تريد معرفته عن مبادرة «مستقبلنا رقمى»

أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مبادرة مستقبلنا رقمي، وهي مبادرة لتدريب الشباب على مهارات التكنولوجيا، ووظائفها، من خلال هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وذلك عن طريق أكاديمية افتراضية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وذلك للعمل على تعزيز مكانة مصر على خريطة تكنولوجيا المعلومات، ووضعها ضمن أكبر الدول المصدرة للخدمات الرقمية، وإتاحة فرص عملٍ للشباب على نطاقٍ واسعٍ من خلال تأهيلهم لممارسة الوظائف الحُرة عبر الإنترنت، وتستهدف المنحة تدريب 200 ألف شاب، وذلك ضمن مشروعات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي دشنها لمساعدة الشباب في وجود فرصة عمل.



لمعرفة المزيد يمكنك مشاهدة فيديو جراف يشرح كل تفاصيل المبادرة..اضغط هنا

