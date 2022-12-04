الأحد 04 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

محلل اقتصادي: أمريكا تحاول الضغط على «أوبك+» لزيادة الإنتاج

أوبك
أوبك

قال الدكتور خالد الجاسر، المحلل الاقتصادي، إن أمريكا تحاول الضغط على «أوبك+» لزيادة الإنتاج، مشيرًا إلى أن السوق النفطي العالمي شهد عدة متغيرات حيث كانت قررت أوبك+ تخفيض الإنتاج مليوني برميل، بالإضافة إلى ضغط الدول السبع على روسيا من أجل الإضرار باقتصادها.

وأضاف الجاسر، خلال مداخلة عبر سكايب على قناة «القاهرة الإخبارية» الأحد، أن قرار تخفيض القيمة السوقية لبرميل النفط من روسيا سيؤدي إلى وجود مفاسد كثيرة جدًا مثل السوق السوداء وغيرها.

وتابع: «أي تغير في السوق العالمي للبترول اليوم واستمرار أوبك+ على ضخ النفط بتخفيض مليوني برميل سيؤدي إلى وجود طلب كبير على الدول المصدرة للبترول غير روسيا، وسيؤدي كذلك إلى ارتفاع البترول لقلة العرض بسبب توقف روسيا عن ضخ البترول إلى الدول السبع».

وتترقب أسواق النفط العالمية قرار «أوبك+» خلال اجتماعه المقرر اليوم الأحد.

ويأتي اجتماع «أوبك+» وسط توقعات بفرض تخفيضات أكبر في إنتاج النفط؛ للحد من آثار تشديد العقوبات ضد روسيا على الأسواق.

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