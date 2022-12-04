لحظة وصول جثمان الإعلامى مفيد فوزى لكنيسة المرعشلى

وصل جثمان الإعلامي الكبير مفيد فوزي إلى كنيسة المرعشلي بالزمالك، وسط حالة من الحزن الشديد.

وبحضور عدد كبير من الإعلاميين وأصدقاء وأسرة الإعلامي الراحل مفيد فوزي، يقام قداس العزاء بداخل كنيسة المرعشلي بالزمالك، على أن يقام العزاء غدًا الإثنين بقاعة الكنيسة.

وتوفي الكاتب الكبير مفيد فوزي، صباح اليوم الأحد، في أحد المستشفيات الخاصة بعد رحلة طويلة مع المرض عن عمر يناهز 89 عامًا.

وتدهورت الحالة الصحية للكاتب والمحاور الكبير مفيد فوزي، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد فترة زمنية مكث فيها بالعناية المركزة بالمستشفى ما يقرب من شهر، حيث عانى من تدهور كبير فى الحالة الصحية له بعد أن عانى من مضاعفات العملية الجراحية التى أجراها وتضمنت تركيب قسطرة ودعامة في القنوات المرارية.

وخضع الإعلامي مفيد فوزي لعدد من التحاليل والأشعات التى أثبتت انسداد القنوات المرارية، وتم حجزه على الفور في أحد المستشفيات الخاصة، وتم عمل اللازم له ولكن خلال الأيام القليلة الماضية لم يستجب جسده للعلاج.

ونعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الكاتب الصحفي والإعلامي الكبير مفيد فوزي؛ التي وافته المنية اليوم، مؤكدًا أن مصر فقدت إعلاميًا وصحفيًا كبيرًا ورمزًا من رموز الإعلام المصري والعربي؛ مضيفًا أن الفقيد كان له العديد من البصمات في التليفزيون والإذاعة.

ولد الإعلامي الكبير مفيد فوزي لعام 1933 بمحافظة بني سويف، وسبق له أن قدم عشرات البرامج منذ ظهوره الإعلامي، أثرى مفيد فوزي عالم الصحافة والتليفزيون بتحقيقاته المتنوعة، ولُقب بـ«المحاور»، وقدم عددًا من الحوارات الناجحة مع أهم الشخصيات السياسية والأدبية والفنية على مستوى العالم العربي خلال مسيرته المهنية.

اقترن اسم المحاور مفيد فوزي ببرنامج «حديث المدينة»، الذي بدأه في مارس عام 1998م، ليعد من أوائل البرامج التي خرجت فيها كاميرات التليفزيون إلى الشارع المصري.