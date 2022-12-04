الأحد 04 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

أخبار الظهيرة| حالة الطقس خلال 72 ساعة وتعليمات مشددة بين التعليم والصحة

الظهيرة
الظهيرة

شهدت الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار التي جمعت بين الأحداث الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، ويرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "أخبار الظهيرة".

 

«الصحة» تضع ضوابط السماح للصيادلة المؤهلين بإعطاء المرضى الدواء عن طريق الحقن

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، قراراً وزارياً بشأن تنظيم عملية السماح للصيادلة المؤهلين بإعطاء الدواء عن طريق الحقن العضلي أو تحت الجلد، بعد مراجعة الضوابط المنصوص عليها سابقاً، ومن خلال التنسيق والتشاور بين الوزارة والجهات المعنية المتمثلة لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

 

البورصة تربح 14 مليار جنيه في مستهل تعاملات الأسبوع

استهلت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية، تعاملات أولى تداولات الأسبوع- اليوم الأحد، على صعود كبير، مدعومة باستمرار عمليات الشراء الموسعة من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والعربية، تلك التى قابلتها قوى بيعية من قبل المؤسسات الأجنبية لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

 

مواعيد مباريات اليوم الأحد 4-12-2022 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 4-12-2022 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، والتي تشهد إقامة مباريات بطولة كأس العالم 2022، في ظل توقف المباريات في الدوريات العربية والأوروبية لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

 

شبورة مائية وهدوء سرعة الرياح.. حالة الطقس خلال 72 ساعة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من خلال منشور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن هناك فرصة لتكون الشبورة المائية على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

 

عودة الكمامة.. تعليمات مشددة بين التعليم والصحة لتنفيذ الإجراءات الاحترازية للطلاب

طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بتشديد الإجراءات الاحترازية بشأن الوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية، وإلزام جميع الطلاب داخل الفصول بارتداء الكمامة حفاظا عليهم، والالتزام بالتعقيم اليومي للفصول ودورات المياه، واستخدام التهوية الجيدة لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

أخبار فاتتك الأحداث الاجتماعية والفنية ضوابط السماح للصيادلة مستهل تعاملات الاسبوع مواعيد مباريات اليوم الاحد حالة الطقس خلال 72 ساعة عودة الكمامة

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وائل لطفي

الدولة والشباب

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