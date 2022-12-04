البورصة تربح 14 مليار جنيه فى مستهل تعاملات الأسبوع

استهلت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية، تعاملات أولى تداولات الأسبوع- اليوم الأحد، على صعود كبير، مدعومة باستمرار عمليات الشراء الموسعة من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والعربية، تلك التى قابلتها قوى بيعية من قبل المؤسسات الأجنبية والأفراد العرب والمصريين.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 14 مليار جنيه خلال النصف ساعة الأولى من بداية التعاملات، ليصل إلى مستوى 904.4 مليار جنيه، مقابل 890.4 مليار جنيه بختام تعاملات الأسبوع الماضي.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إي جي إكس 30" بنسبة بلغت 1.49%، ليصل إلى مستوى 13843 نقطة، كما صعد مؤشر "إي جي إكس 50" بنسبة بلغت 1.62%، ليصل إلى مستوى 2367 نقطة، بالتزامن مع ارتفاع مؤشر "إي جي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة بلغت 1.58% ، ليصل إلى مستوى 16598 نقطة، في الوقت الذى صعد فيه مؤشر "إي جي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة بلغت 2.09% ليصل إلى مستوى 5726 نقطة.

على صعيد المؤشرات الثانوية، فقد ارتفع المؤشر الذي يقيس أداء الشركات المتوسطة والصغيرة "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 1.11%، ليصل إلى مستوى 2651 نقطة، كما ارتفع المؤشر الأوسع نطاقا "إي جي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة بلغت 1.36% ليصل إلى مستوى 3861 نقطة.