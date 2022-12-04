الأحد 04 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

البورصة تربح 14 مليار جنيه فى مستهل تعاملات الأسبوع

البورصة
البورصة

استهلت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية، تعاملات أولى تداولات الأسبوع- اليوم الأحد، على صعود كبير، مدعومة باستمرار عمليات الشراء الموسعة من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والعربية، تلك التى قابلتها قوى بيعية من قبل المؤسسات الأجنبية والأفراد العرب والمصريين.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 14 مليار جنيه خلال النصف ساعة الأولى من بداية التعاملات، ليصل إلى مستوى 904.4 مليار جنيه، مقابل 890.4 مليار جنيه بختام تعاملات الأسبوع الماضي.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إي جي إكس 30" بنسبة بلغت 1.49%، ليصل إلى مستوى 13843 نقطة، كما صعد مؤشر "إي جي إكس 50" بنسبة بلغت 1.62%، ليصل إلى مستوى 2367 نقطة، بالتزامن مع ارتفاع مؤشر "إي جي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة بلغت 1.58% ، ليصل إلى مستوى 16598 نقطة، في الوقت الذى صعد فيه مؤشر "إي جي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة بلغت 2.09% ليصل إلى مستوى 5726 نقطة.

 على صعيد المؤشرات الثانوية، فقد ارتفع المؤشر الذي يقيس أداء الشركات المتوسطة والصغيرة "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 1.11%، ليصل إلى مستوى 2651 نقطة، كما ارتفع المؤشر الأوسع نطاقا "إي جي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة بلغت 1.36% ليصل إلى مستوى 3861 نقطة.

اسهم و مؤشرات البورصة المصري اليوم الأحد عمليات الشراء الموسعة من قبل المؤسسات المالية و صناديق الاستمثار المصرية و العربية ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 14 مليار جنيه ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي إكس 30 بنسبة بلغت 1 49 إيجي إكس 50 بنسبة بلغت 1 62

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدولة والشباب

الأكثر قراءة

عروس تشنق خطيبها قبل أيام من زفافهما فى المحلة

وفاة الكاتب الكبير مفيد فوزى عن عمر 89 عامًا

انطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال فى كفرالشيخ

حبس سائق «أتوبيس عين شمس» فى دهس 11 مواطنًا

الاستعلام عن صحة 5 مصابين إثر انفجار أسطوانة غاز بفيصل

تعرف على أماكن الكثافات المرورية في القاهرة والجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

الدولة المدنية وصلابة البنية الداخلية للوطن

د.أحمد الخميسى

إدوار الخراط.. أنت معنا

ماجد حبته

ديور أمام الأهرامات

مؤمن المحمدي

كفاية كفاية كفاية

أحمد الصغير

أخطر ما غيره رجال الدين فى العقل المصرى الجمعى!

صفاء النجار

مسلسل 1899.. الحقائق والظلال فى كهف أفلاطون «3-2»

د.كريمة الحفناوى

اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى

سارة شريف

فوضى فى الضفة

صور

مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى المصرى

مباراة الزمالك والمصرى فى الدورى المصرى

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

محطة تل أبيب

المزيد

أول زيارة لرئيس إسرائيلى.. هرتسوج يتوجه إلى البحرين

غارات جوية إسرائيلية على غزة.. وصواريخ من القطاع تجاه المستوطنات

جهود مصرية لمنع التصعيد بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية على حدود غزة