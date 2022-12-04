جامعة الوادي الجديد تشارك في مؤتمر نقابة أطباء القاهرة للسياحة العلاجية

شارك الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على كلية الطب بجامعة الوادي الجديد نائبا عن الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة، اليوم، في مؤتمر نقابة أطباء القاهرة للسياحة العلاجية.

وألقى الدكتور حسن عبداللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على كلية الطب كلمة الجامعة فى هذا المؤتمر، مقدما الشكر لوزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، والدكتور حسين خيري نقيب أطباء مصر، والدكتورة شيرين غالب نقيب أطباء القاهرة، على دعوتهم الكريمة لجامعة الوادى الجديد للمشاركة فى هذا المؤتمر، مثمنا جهود الدولة المصرية في الاهتمام بمحافظة الوادي الجديد وجامعة الوادي الجديد وافتتاح كليتي الطب والصيدلة وتعيين كوادر بشرية وجاري افتتاح كلية التمريض والعلاج الطبيعي لاستكمال كليات القطاع الطبي.

وأشار فى كلمته، إلى أن محافظة الوادي الجديد تتمتع بمقومات طبيعية هائلة من أبار وعيون كبريتية وهواء نقي وجو معتدل وشمس ساطعة وصحراء بيضاء ومعابد فرعونية وقبطية ومتحف حفريات به هياكل للديناصورات يقدر عمرها بخمسة وستين مليون عام، مما يجعل مصر في مقدمة الدول التي تحظى بنصيب عالي في دعم الاقتصاد المصرى بالسياحة الصحية الاستشفائية والطبية والوقائية، مما يستلزم إقامة مستشفى جامعي لتوفير خدمة صحية متميزة تساهم في تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠.

كما تم عرض فيلم فيديو لجامعة الوادي الجديد ولكلية الطب حاز إعجاب الحاضرين من جامعات مصر وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأطباء مصر٠