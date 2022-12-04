الأحد 04 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تفاصيل العثور على جثة سائق معلقة على عمود إنارة بالبحيرة

جثة
جثة

واقعة مؤسفة شهدتها قرية النشو البحرى، التابعة لدائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة، حيث عثر أهالى القرية على جثة سائق معلقة أعلى عمود إنارة داخل مقابر القرية، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة التى باشرت التحقيق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وسرعة ضبط مرتكبيها.

وتلقى اللواء أحمد خلف، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من العميد علاء أبو غزالة مأمور مركز شرطة كفر الدوار يفيد بورود  بلاغ من أهالى قرية النشو البحرى التابعة لدائرة المركز، بالعثور على جثة أحد الأشخاص أعلى عمود إنارة داخل مقابر القرية، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى مركز شرطة كفر الدوار، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة لمكان الواقعة، وبالفحص تبين لمأمور مركز شرطة كفر الدوار العثور على جثة محمد ع ق ع، ٢٢ سنة، سائق ومقيم الميزانة بقسم كفر الدوار، وبمناظرة الجثة تبين عدم وجود إصابات ظاهرية ووجود جرح بالعنق ويرتدي ملابسه بالكامل.

كما عثرت الأجهزة الأمنية على حقيبة ملابسه بمكان الواقعة، تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى مركز شرطة كفر الدوار العام، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

من ناحية أخرى شهدت محافظة البحيرة أمس إصابة 4 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة في جميع أنحاء الجسم أثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الزراعي بنطاق دائرة مركز شرطة ايتاى البارود وتم نقل جميع المصابين لمستشفى ايتاى البارود العام لتلقي العلاج اللازم.

البحث الجنائ العثور على جثة اللواء أحمد خلف جثة سائق كفر الدوار بالبحيرة محافظة البحيرة

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وائل لطفي

الدولة والشباب

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