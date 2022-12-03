ماذا قدم ميسى ضد أستراليا فى مباراة دور الـ16 لكأس العالم 2022؟

قاد ليونيل ميسي، المنتخب الأرجنتيني للتأهل لدور الثمانية لبطولة كأس العالم، قطر 2022، بعد الفوز على منتخب أستراليا في مباراة دور الـ16 بهدفين مقابل هدف.

وسجل ميسي الهدف الأول لمنتخب الأرجنتين في المباراة بتسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء، سكنت الشباك على يمين الحارس.

بهذا الهدف رفع ميسي رصيد أهدافه عند 9 أهداف ليصبح على بُعد هدف واحد فقط من معادلة رقم جابرييل باتيسوتا الهداف التاريخي للأرجنتين بالمونديال برصيد 10 أهداف.

كما أنه تمكن من تسجيل أول أهدافه بقميص الأرجنتين في الأدوار الإقصائية من بطولة كأس العالم.



ويرصد «الدستور» ماذا قدم ميسي ضد أستراليا في مباراة دور الـ16 لكأس العالم 2022؟

لمس ليونيل ميسي الكرة 75 مرة، ومرر 52 كرة صحيحة من 58 بنسبة نجاح وصلت إلى 90%.

من بين تمريرات ميسي في المباراة، هناك تمريرتان مفتاحيتان لتسجيل الأهداف.

سدد ميسي 6 كرات خلال المباراة من بينها كرتان على المرمى و3 خارجها وواحدة اعترضها الدفاع.

حاول ميسي مراوغة لاعبي أستراليا 3 مرات، ونجح في مرتين، بنسبة 67%.

تزحلق ميسي على الكرة مرة واحدة ونجح فيها، وفقد الكرة مرة أخرى.

خلق 4 فرص للتسجيل، ومرر 10 كرات في الثلث الهجومي للملعب، ووقع في التسلل مرة واحدة.

دخل 6 صراعات أرضية على الكرة فاز في 4 بنسبة 67%.

حصل على تقييم 8.5 وفقًا لموقع هوسكورد المختص بالإحصائيات.