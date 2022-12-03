السبت 03 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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عبدالمنعم سعيد: أنفاق قناة السويس كانت أحلامًا لم نتصور أنها ستتحقق

عبدالمنعم سعيد
عبدالمنعم سعيد

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، إن الجهاز الإداري للدولة فيه 6 ملايين موظف هم من يحددون شكل تنفيذ أي قرار.

 

وأضاف خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "إحنا عملنا ما هو أكبر من إصلاح الجهاز الإداري للدولة، مشروع أنفاق قناة السويس، وقناة سويس جديدة، المشروعات العملاقة كانت أحلامًا، جيلنا لم يتصور أنها تحدث يومًا، لكنها حدثت وبتطوير أكبر".

 

ولفت إلى أن القرار والإرادة السياسية موجودة، لكن الجهاز الإداري للدولة، فيه حساسية وأحيانًا لا تحدث المحاسبة اللازمة، وهناك مشروع لإصلاح النظام الإداري للدولة، قائم على تبسيط الوزارات وأن تكون الأهداف واضحة، وأن ينزل الجهاز الإداري إلى الثلث، منوهًا بأن الجهاز الإداري للولايات المتحدة ثلث الجهاز الإداري المصري.

 

وأردف: "الدستور يسمح لنا أن نزود مرونة الجهاز الإداري مما يجعله أكثر قربًا للمواطنين، لأن مصر كبيرة".

عبدالمنعم سعيد قناة السويس قناة السويس الجديدة اخر النهار الجهاز الإداري

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