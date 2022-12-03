نجلة المشير فؤاد أبو ذكرى: إطلاق اسم والدي على محور بالإسكندرية مفاجأة كبيرة

عبرت المهندسة ليلى أبو ذكرى، كريمة المشير فؤاد أبو ذكرى، عن سعادتها لإطلاق اسم والدها الراحل على إحدى المحاور بمحافظة الإسكندرية.

وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار": "تكريم كبير أوي ومفاجأة كبيرة، خاصة أنها جاءت بعد وفاة والدي بـ 40 سنة، وهذا التكريم فخر وإعزاز والدولة المصرية مش بتنسى أولادها".

وعلق المهندس إبراهيم عثمان، زوج ابنة المشير فؤاد أبو ذكرى، على إطلاق اسم المشير الراحل على أحد محاور الإسكندرية قائلا: "مكناش متخيلين إن ده يحصل، وهذا تقدير بصورة مشرفة من الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وتابع: "الرئيس السيسي دايما بيفتكر الناس اللى خدمت البلد رغم مرور فترة زمنية كبيرة على وفاة المشير، وكلنا في منتهى السعادة وحاجة مكناش نتوقعها".

ولفت إلى أن الرئيس السيسي عنده وفاء ونبل كبير، لأنه يكرم كل من خدموا البلد.