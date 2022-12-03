السبت 03 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

نجلة المشير فؤاد أبو ذكرى: إطلاق اسم والدي على محور بالإسكندرية مفاجأة كبيرة

المشير فؤاد أبو ذكرى
المشير فؤاد أبو ذكرى

عبرت المهندسة ليلى أبو ذكرى، كريمة المشير فؤاد أبو ذكرى، عن سعادتها لإطلاق اسم والدها الراحل على إحدى المحاور بمحافظة الإسكندرية.

وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار": "تكريم كبير أوي ومفاجأة كبيرة، خاصة أنها جاءت بعد وفاة والدي بـ 40 سنة، وهذا التكريم فخر وإعزاز والدولة المصرية مش بتنسى أولادها".

وعلق المهندس إبراهيم عثمان، زوج ابنة المشير فؤاد أبو ذكرى، على إطلاق اسم المشير الراحل على أحد محاور الإسكندرية قائلا: "مكناش متخيلين إن ده يحصل، وهذا تقدير بصورة مشرفة من الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وتابع: "الرئيس السيسي دايما بيفتكر الناس اللى خدمت البلد رغم مرور فترة زمنية كبيرة على وفاة المشير، وكلنا في منتهى السعادة وحاجة مكناش نتوقعها".

ولفت إلى أن الرئيس السيسي عنده وفاء ونبل كبير، لأنه يكرم كل من خدموا البلد.

 

ليلي أبوذكري المشير فؤاد أبوذكري اخر النهار محمد الباز محافظة الاسكندرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدولة والشباب

الأكثر قراءة

عروس تشنق خطيبها قبل أيام من زفافهما فى المحلة

خاص.. استقالة فى جهاز الزمالك بعد التعادل مع المصرى فى الدورى

مصرع وإصابة 28 فى حادث تصادم بطريق الإسكندرية- مطروح

الجيش الجزائرى: انتصرنا على الإرهاب وتمكنا من تطوير تجربة فريدة فى مكافحته

نقيب التمريض: نتابع واقعة الاعتداء بمستشفى قويسنا بالتعاون مع النقابة الفرعية

السيطرة على حريق نشب فى محل تجارى بأكتوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

الدولة المدنية وصلابة البنية الداخلية للوطن

د.أحمد الخميسى

إدوار الخراط.. أنت معنا

ماجد حبته

ديور أمام الأهرامات

مؤمن المحمدي

كفاية كفاية كفاية

أحمد الصغير

أخطر ما غيره رجال الدين فى العقل المصرى الجمعى!

صفاء النجار

مسلسل 1899.. الحقائق والظلال فى كهف أفلاطون «3-2»

د.كريمة الحفناوى

اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى

سارة شريف

فوضى فى الضفة

صور

مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى المصرى

مباراة الزمالك والمصرى فى الدورى المصرى

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

محطة تل أبيب

المزيد

إطلاق صاروخ من قطاع غزة تجاه مستوطنات الغلاف

الاتحاد الأوروبى يدعو للتحقيق فى استخدام إسرائيل للقوة المميتة بحق الفلسطينيين

قاضي قضاة فلسطين: الشعب الفلسطيني يواجه عصابة إرهابية وليس دولة احتلال فقط